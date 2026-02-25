¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
GTN¤È¥²¥ª¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¸þ¤±ÄÌ¿®¡¦Ã¼ËöÊ¬Ìî¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ÈÅ¹ÊÞÌÖ¤È¤¤¤¦Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¿·À¸³è¥Ë¡¼¥º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£3·î¤«¤éÌ¾¸Å²°Å¹ÊÞ¤Ç¸¡¾Ú¥¹¥¿¡¼¥È
³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¡¢½»¤Þ¤¤¡¦½¢Ï«¡¦ÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£Íµ¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖGTN¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±óÆ£·ëÂ¢¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å¹¬Àµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥²¥ª¡×¡Ë¤Ï¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤ª¤è¤ÓÃ¼ËöÆþ¼ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ï¡¢GTN¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ª¤è¤Ó³°¹ñ¿ÍÀìÌç¤ÎÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢¥²¥ª¤¬»ý¤ÄÅ¹ÊÞÌÖ¡¦Ãæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈÎÇä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬ÍèÆü¡¦Å¾µï¤¹¤ë¡Ö¿·À¸³è¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÌó1¥«·î´Ö¡¢¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÌ¾¸Å²°Âç¿Ü¿·Å·ÃÏÄÌÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëGTNÀìÍÑÁë¸ý¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¡¦Âç³Ø¡¢³°¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ÈSIM¥«¡¼¥É¤Î½ÐÄ¥ÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡§Á´¹ñ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ëºßÎ±³°¹ñ¿Í¤È¡¢¸²ºß²½¤¹¤ëÄÌ¿®´Ä¶¤Î²ÝÂê
ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Ï395Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë*1¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¡¦µ»Ç½¼Â½¬À¸¤äÃÏÊýÂç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®´Ä¶¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Å»öÃµ¤·¤ä¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¡¢°åÎÅ¡¦ËÉºÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¸³è´ðÈ×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ÇÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÄÌ¿®´Ä¶¤Î²ÝÂê¡ä
Â¿¸À¸ì¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤äÁêÃÌÀè¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤
ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¡¦SIM¤Î¹ØÆþÀè¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤
ÄÌ¿®·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬³ä¿³ºº¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢´õË¾¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë
ÍèÆüÄ¾¸å¤Ï¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¡¦ºßÎ±´ü´Ö¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤º¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë
Äó·È¤ÎÆâÍÆ¡§Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ800Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÇÃæ¸Å¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¤òÈÎÇä¤¹¤ëGEO mobile¡Ê¥²¥ª¡Ë¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤È¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÉÔÍ×¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëGTN Mobile¡ÊGTN¡Ë¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¸þ¤±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë³°¹ñ¿Í¤¬¡¢É¬Í×¤ÊÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÄ§¡ä
¡ Å¹ÊÞ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Â¿¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÃ¼Ëö¡¦SIMÄó¶¡¥¹¥¡¼¥à
Á´¹ñ¤ÎGEO mobile¡Ê¥²¥ª¡Ë¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤òÃ¼ËöÄó¶¡¤ÎÀÜÅÀ¡Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤·¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇGTN Mobile¡ÊGTN¡Ë¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þÀìÍÑÁë¸ý¤ËÀÜÂ³¤·¡¢SIM¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ä¿³ºº¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÆüÄ¾¸å¤äÃÏÊýºß½»¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
Âè°ìÃÆ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÌ¾¸Å²°Âç¿Ü¿·Å·ÃÏÄÌÅ¹¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëGTNÀìÍÑÁë¸ý¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ¤«¤éSIM¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
Å¹ÊÞ¡§¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÌ¾¸Å²°Âç¿Ü¿·Å·ÃÏÄÌÅ¹
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§13¸À¸ì¡ÊÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¸ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¸ì¡¢¥¿¥¬¥í¥°¸ì¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¸ì¡¢¹Åì¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ë
¢ ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¡¦Âç³Ø¡¢³°¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÈÎÇäÅ¸³«
¥²¥ª¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢GTN¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤äÂç³Ø¡¢³°¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î±³ØÀ¸¤ä¿·µ¬ÍèÆü¼Ô¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤â¡¢¥²¥ª¤ÎÃæ¸Å¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¤ÈGTN¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¤äÆþ¼Ò¤Ê¤É¡¢¿·À¸³è¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍèÆü¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë¡¢À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë½é´üÃÊ³¬¤ÇÄÌ¿®´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÁ°¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß³ê¤Ê¿·À¸³è¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÎÇä¿ä¿ÊÉô¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¡Æ£´¬Î¼
¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤È¡¢Ë¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢GTNÍÍ¤ÎÂ¿¸À¸ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÈÅö¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¸À¸ì¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤ÆÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤òÁªÂò¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
GTN¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉôÄ¹ º´Æ£¾´
¡ÖGTN¤¬³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄÌ¿®ÍøÍÑ´Ä¶¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡É¤ò¡¢¥²¥ªÍÍ¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêµ»Ç½¤äµ»Ç½¼Â½¬¡¢ÃÏÊý¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏÊý¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÄÌ¿®´Ä¶¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚGTN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
GTN¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2006Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÀìÌç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½»¤Þ¤¤¡Ê²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡Ë¡¦½¢Ï«¡Ê½¢¿¦¡¦ÄêÃå»Ù±ç¡Ë¡¦ÄÌ¿®¡ÊSIM¡¦²óÀþ¡Ë¡¦¶âÍ»¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î7³ä¤ò¡¢Ìó20¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î³°¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¸ì¡¦Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Î²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-21-11 ¥ª¡¼¥¯ÃÓÂÞ¥Ó¥ë2F
ÁÏ¶ÈÇ¯·î¡§2006Ç¯7·î¡¡
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸åÆ£ Íµ¹¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¹ñ¿ÍÀìÌç¤Î²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡¦ÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¡¦ÅÐÏ¿»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤Ê¤É
URL ¡¡ ¡§https://www.gtn.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹
¹ÊóÉô¡§Ãæ°æ
ÅÅÏÃ¡§03-4500-1281¡¡¡¡FAX¡§03-6804-6802¡¡e-mail¡§promo@gtn.co.jp
³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¡¢½»¤Þ¤¤¡¦½¢Ï«¡¦ÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£Íµ¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖGTN¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±óÆ£·ëÂ¢¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å¹¬Àµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥²¥ª¡×¡Ë¤Ï¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤ª¤è¤ÓÃ¼ËöÆþ¼ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡§Á´¹ñ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ëºßÎ±³°¹ñ¿Í¤È¡¢¸²ºß²½¤¹¤ëÄÌ¿®´Ä¶¤Î²ÝÂê
ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Ï395Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë*1¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¡¦µ»Ç½¼Â½¬À¸¤äÃÏÊýÂç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®´Ä¶¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Å»öÃµ¤·¤ä¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¡¢°åÎÅ¡¦ËÉºÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¸³è´ðÈ×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ÇÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÄÌ¿®´Ä¶¤Î²ÝÂê¡ä
Â¿¸À¸ì¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤äÁêÃÌÀè¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤
ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¡¦SIM¤Î¹ØÆþÀè¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤
ÄÌ¿®·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬³ä¿³ºº¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢´õË¾¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë
ÍèÆüÄ¾¸å¤Ï¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¡¦ºßÎ±´ü´Ö¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤º¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢GTN¤È¥²¥ª¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÀ¸³è¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡Ë½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£¶·îËö¸½ºß¤Ë¤ª¤±¤ëºßÎ±³°¹ñ¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00057.html
¢¨1¡Ë½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£¶·îËö¸½ºß¤Ë¤ª¤±¤ëºßÎ±³°¹ñ¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00057.html
Äó·È¤ÎÆâÍÆ¡§Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ800Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÇÃæ¸Å¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¤òÈÎÇä¤¹¤ëGEO mobile¡Ê¥²¥ª¡Ë¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤È¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÉÔÍ×¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëGTN Mobile¡ÊGTN¡Ë¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¸þ¤±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë³°¹ñ¿Í¤¬¡¢É¬Í×¤ÊÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÄ§¡ä
¡ Å¹ÊÞ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Â¿¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÃ¼Ëö¡¦SIMÄó¶¡¥¹¥¡¼¥à
Á´¹ñ¤ÎGEO mobile¡Ê¥²¥ª¡Ë¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤òÃ¼ËöÄó¶¡¤ÎÀÜÅÀ¡Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤·¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇGTN Mobile¡ÊGTN¡Ë¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þÀìÍÑÁë¸ý¤ËÀÜÂ³¤·¡¢SIM¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ä¿³ºº¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÆüÄ¾¸å¤äÃÏÊýºß½»¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
Âè°ìÃÆ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÌ¾¸Å²°Âç¿Ü¿·Å·ÃÏÄÌÅ¹¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëGTNÀìÍÑÁë¸ý¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ¤«¤éSIM¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
Å¹ÊÞ¡§¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÌ¾¸Å²°Âç¿Ü¿·Å·ÃÏÄÌÅ¹
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§13¸À¸ì¡ÊÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¸ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¸ì¡¢¥¿¥¬¥í¥°¸ì¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¸ì¡¢¹Åì¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ë
¢ ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¡¦Âç³Ø¡¢³°¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÈÎÇäÅ¸³«
¥²¥ª¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢GTN¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤äÂç³Ø¡¢³°¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î±³ØÀ¸¤ä¿·µ¬ÍèÆü¼Ô¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤â¡¢¥²¥ª¤ÎÃæ¸Å¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¤ÈGTN¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¤äÆþ¼Ò¤Ê¤É¡¢¿·À¸³è¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍèÆü¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë¡¢À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë½é´üÃÊ³¬¤ÇÄÌ¿®´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÁ°¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß³ê¤Ê¿·À¸³è¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÎÇä¿ä¿ÊÉô¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¡Æ£´¬Î¼
¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤È¡¢Ë¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢GTNÍÍ¤ÎÂ¿¸À¸ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÈÅö¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¸À¸ì¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤ÆÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤òÁªÂò¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
GTN¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉôÄ¹ º´Æ£¾´
¡ÖGTN¤¬³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄÌ¿®ÍøÍÑ´Ä¶¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡É¤ò¡¢¥²¥ªÍÍ¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêµ»Ç½¤äµ»Ç½¼Â½¬¡¢ÃÏÊý¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏÊý¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÄÌ¿®´Ä¶¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚGTN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
GTN¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2006Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÀìÌç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½»¤Þ¤¤¡Ê²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡Ë¡¦½¢Ï«¡Ê½¢¿¦¡¦ÄêÃå»Ù±ç¡Ë¡¦ÄÌ¿®¡ÊSIM¡¦²óÀþ¡Ë¡¦¶âÍ»¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î7³ä¤ò¡¢Ìó20¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î³°¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¸ì¡¦Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Î²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-21-11 ¥ª¡¼¥¯ÃÓÂÞ¥Ó¥ë2F
ÁÏ¶ÈÇ¯·î¡§2006Ç¯7·î¡¡
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸åÆ£ Íµ¹¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¹ñ¿ÍÀìÌç¤Î²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡¦ÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¡¦ÅÐÏ¿»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤Ê¤É
URL ¡¡ ¡§https://www.gtn.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹
¹ÊóÉô¡§Ãæ°æ
ÅÅÏÃ¡§03-4500-1281¡¡¡¡FAX¡§03-6804-6802¡¡e-mail¡§promo@gtn.co.jp