ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「AI時代（LLM/RAG対策）のPRガイドブック」を無料公開しました。

■このガイドのポイント

1.AI検索の時代に、なぜ「調査データ」が効くのか2.AI時代のPR会社選びで、どこを見るべきか3.調査データを“配って終わり”にしない使い方

■「AI時代（LLM/RAG対策）のPRガイドブック」：概要

現在、検索の世界では歴史的な転換が起きています。従来の「検索窓に単語を入れ、青色のリンクを辿る」スタイルから、ChatGPTやGoogleのAI Overview（AIO）に代表される「AIが直接回答を生成する」スタイルへの移行です。この環境下で企業が生き残るための鍵は、AIに「選ばれる」ための戦略、すなわちLLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）にあります。当社が企業の広報・マーケティング担当者に行った調査では、90.8%がデジタルPRを「重要」と認識している一方で、47.4%が「成果が見えにくい」と回答。さらにBtoB企業を対象とした調査では、42.3%が「PRネタ・コンテンツ不足」を最大の課題として挙げています。本ガイドは、AI技術の核心である「RAG（検索拡張生成）」の理論を踏まえ、次世代のPR戦略を解説。AIに引用され、ブランドの信頼性を高めるための実践的なアプローチを提示します。

＜この資料でわかること＞

・AIが優先引用する「情報の3条件」とRAG（検索拡張生成）の仕組み・PR会社選定の「新基準」-AI時代に選ぶべき3要件と失敗しない選び方・調査データの多段階活用ロードマップ-配信からSNS・ホワイトペーパー・営業資料への展開戦略

＜こんな方におすすめ＞

・プレスリリースを配信しても成果が見えにくいと感じている広報・PRご担当者様・「コンテンツ枯渇」に悩み、何を発信すべきか迷っているマーケティング担当者様・AI検索時代に対応したPR会社を選定したい経営層・責任者の方

■解説ガイド目次

Chapter-1 デジタルPRの現状と「コンテンツの枯渇」という致命的な課題Chapter-2 技術的背景-RAGとSource Reliabilityが変える「情報の格付け」Chapter-3 PR会社選定の「新基準」-失敗しないためのパートナー選びChapter-4 具体的調査案-AIとメディアを同時に射抜く「リサピー®」の活用Chapter-5 結論-「Fact」こそがAI時代の最強の通貨であるChapter-6 本ガイドブックの要約Chapter-6 IDEATECHの資料ダウンロード・お問い合わせ

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

