テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、食品スーパーマーケットとホームセンターを一体化させたスーパーセンター「ニシムタ」を展開する株式会社ニシムタ（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役社長：西牟田 敏明、以下 ニシムタ）に、独自Payとの連携機能を搭載したスマートフォン向けアプリ「NISHIMUTA」を開発、提供を開始いたしました。

決済と販促をアプリで一元化、利便性向上と効率的な運営を実現

ネオスが展開するスマートフォン決済サービス【WalletPro】をベースに開発したニシムタ公式アプリ「NISHIMUTA」は、独自Payと連携し、残高確認やご利用履歴確認、オンラインチャージに対応しており、来店客の利便性向上と店舗運営の効率化を実現するものです。レジ待ちによる顧客負担などの課題を解消し、デジタル接点を活用した新たな購買体験を提供します。 ニシムタは、九州エリアにおいて鹿児島県を中心に、食品スーパーマーケットとホームセンターを一体化させたスーパーセンター「ニシムタ」を27店舗展開し、季節や生活シーンによって異なる多彩な商品を提供しています。今回、地域密着型店舗としてのサービス向上と店舗運営の効率化を目的として、独自Pay「N’マネー」と連携できるニシムタ公式アプリ「NISHIMUTA」の導入に至りました。ニシムタが提供しているカードタイプの独自Pay「N’マネー」付きニシムタPontaカードと併せて、キャッシュレス決済手段による利用促進を図ってまいります。

＜ニシムタ公式アプリ「NISHIMUTA」の特徴＞■独自Pay「N’マネー」と連携可能 「N’マネー」の残高や有効期限、ご利用履歴をアプリ内で手軽に確認できます。また、アプリからクレジットカードで独自Pay「N’マネー」へのチャージが可能です。いつでもどこでも購入準備ができ、ストレスフリーな購買体験を実現します。■ニシムタでの利用に役立つ情報・機能が満載 お得なキャンペーンやおすすめ商品情報を掲載。お気に入り店舗を登録すると、店舗情報や最新の電子チラシにすばやくアクセスできます。また、ワンタップでコード決済(au Pay）を起動でき、レジ前での操作を最小限に抑え、スムーズで快適なお買い物が可能です。■アプリひとつで予約もお買い物も 商品予約やネットショッピングなど、ニシムタが提供する公式サービスに迷わずワンタップでアクセスできます。

＜導入メリット＞ ● キャッシュレス化による利便性向上と会計業務負荷の軽減 ● レジ前の待ち時間削減による顧客満足度向上、店内の混雑解消 ● アプリ会員とカード会員の一元管理による会員運用負荷の軽減 ● デジタル販促による再来店の促進 ● 購買データを活用したマーケティング基盤の構築

▼アプリのご利用はこちらからApp Store ： https://apps.apple.com/jp/app/nishimuta/id834077469Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nishimuta.pro&hl=ja

今後、クーポン配信やレシートキャンペーンといった販促機能をはじめ、銀行口座からのオンラインチャージなど、日々の買い物をより便利でお得にする機能を順次拡充していく予定です。 ネオスは、店舗の集客・販売促進のためのサービス開発・提供を通じ、店舗とお客様の豊かな関係性の構築を支援してまいります。

【WalletPro】について

【WalletPro】は、従来プラスチックカードで提供している独自Payをスマートフォンアプリに搭載し、アプリ上でキャッシュレス決済が行えるスマートフォン決済サービスです。

ユーザーの利便性を高めるとともに、店舗においては顧客単価や利用頻度の向上が見込めます。さらに、サービスを介して取得した顧客データを基に、属性情報や利用回数等に応じたセグメント毎にクーポン配布や通知を行うなど、一人一人に寄り添ったきめ細やかなサービス提供を実現します。

＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/IrWLIKqxo2rEjywRy2mM.pdf