½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢ºÇÂç125,000±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£²·î16Æü(·î)¤è¤ê¡¢¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¾ò·ï¤ÎÃ£À®¤ÇºÇÂç125,000±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Öd NEOBANK¡×¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¾ò·ïÃ£À®¤ÇºÇÂç125,000±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/lp/dneobank202602/
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Öd NEOBANK¡×¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¾ò·ïÃ£À®¤Ç¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç52,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260216_004919/
¢¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×µëÍ¿¼õ¼è¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
µëÍ¿¼õ¼è¤Ê¤É¤Î¾ò·ïÃ£À®¤Ç¡¢ºÇÂç8,000±ß¡Ê¸½¶â¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×µëÍ¿¼õ¼è¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260216_004922/
£¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê ±ßÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Öd NEOBANK¡×¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¤Ø¤Î¤ªÍÂÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç50,000±ß¡Ê¸½¶â¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ¤Î¥Ï¥¸¥á¥ë±þ±çº×¡×¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¡¡±ßÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260216_004888/index.html
¤¡Ú¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¤ªÍ§¤À¤Á¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à
¤ªÍ§¤À¤Á¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç10,000±ß¡Ê¸½¶â¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250404_003776/
¥¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ª¤è¤ÓÆþ¶â¤Ç¡¢ºÇÂç5,000±ß¡Ê¸½¶â¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260216_004920/
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
°Ê¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp