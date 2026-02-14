洋菓子「きのとや」（本社：北海道札幌市 代表取締役社長 中田英史）は、2026年のひなまつりケーキの予約受付を、きのとやオンラインショップにて2月15日(日)AM10：00より開始いたします。

真っ赤ないちごやかわいらしいおひなさまをのせ、フレッシュな生クリーム、ふわふわのスポンジで仕上げた、特別なひなまつりケーキをご用意いたしました。すこやかな成長を願う、ひなまつり。大切な節目の日には心をこめたきのとやのケーキが花を添えます。

ひなまつり生クリームケーキ

いちごとおひな様を可愛らしく並べ、フレッシュな生クリームとスライスイチゴをふわふわなスポンジでサンドしました。[4号]4,200円(税込)[5号]5,600円(税込)[6号]7,900円(税込)※写真は6号サイズ。お渡し期間：2月21日(土)～3月3日(火)

ひなまつり生チョコケーキ

おひな様やいちご、サクラ型のチョコレートを飾り、口当たり軽やかな生チョコクリームでデコレーションしました。[4号]4,300円(税込)[5号]5,700円(税込)[6号]8,100円(税込)※写真は6号サイズ。お渡し期間：2月21日(土)～3月3日(火)

ひなまつり ホワイトストロベリー

フレッシュな生クリームの上に、みずみずしい真っ赤ないちごをたっぷりと飾りました。ハレの日を華やかに彩るケーキです。[4号]4,500円(税込)[5号]5,800円(税込)※写真は5号サイズ。お渡し期間：2月21日(土)～3月3日(火)

たっぷりの苺を飾った特別なひなまつりケーキ

[数量限定]苺のプレシャスひなまつり

おひな様とたっぷりのいちごをずらりと飾った特別なケーキ。ふわふわなスポンジにフレッシュな生クリームとスライスイチゴをサンドしました。サクラ型のチョコレートや生クリームで彩り華やかに飾った、2段ケーキです。直径約18cm 9,900円(税込)お渡し期間：3月1日(日)～3月3日(火)

【数量限定】ひなまつりいちごタルト

真っ赤ないちごをたっぷりと乗せ、おひな様を飾りました。アーモンド風味のタルトにバニラババロアとスポンジを重ねています。直径約13.5cm 4,200円(税込)お渡し期間：3月1日(日)～3月3日(火)

ひなまつりひし形ケーキ

イチゴのおひな様が可愛い、ふわふわなスポンジと生クリームのコンビネーションが抜群のケーキです。約17.5×11.5cm 3,500円(税込)お渡し期間：3月1日(日)～3月3日(火)

会社概要

名称：株式会社きのとや所在地：北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36設立：1985年12月代表：代表取締役社長 中田英史[公式サイト] https://www.kinotoya.com/[公式SNS]Instagram ：@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/)LINE ：@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP)X（旧Twitter）：@kinotoya (https://x.com/kinotoya)「きのとや」は、1983年に北海道・札幌で誕生した、40年以上続く洋菓子店です。北海道の豊かな恵みを大切にこの地でお菓子づくりを続け、美味しさで感動をお届けします。[本件に関するお問い合せ]北海道コンフェクトグループ内(株)きのとや 星・伊藤 Mail: hansoku@kinotoya.com Tel:011-786-6161