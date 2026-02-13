輸入車16ブランドの正規ディーラーを展開するSKY GROUP(グループ本社：東京都港区、CEO：笠井 成人)のなかでランボルギーニ事業を運営するボロネーゼ株式会社は、神奈川エリア初となるランボルギーニ専用サービス拠点「ランボルギーニ横浜サービスセンター」を2026年2月16日(月)、横浜市都筑区にオープンいたします。


ランボルギーニ横浜サービスセンターオープニングセレモニーの様子


ランボルギーニ麻布・ランボルギーニ横浜(新車ショールーム)、ランボルギーニ目黒サーティファイドプレオウンドショールーム(認定中古車ショールーム)・ランボルギーニ麻布サービスセンターに続き、本サービスセンターが新たに加わることで、SKY GROUPは国内最大級となる5拠点のランボルギーニネットワークを構築しました。これにより東京・横浜エリアを中心とした整備入庫キャパシティを拡張し、より迅速で安定したアフターサービス提供が可能となります。


新しいサービスセンターは、ランボルギーニ本社の最新コーポレートアイデンティティ(CI)に準拠した施設です。第三京浜道路・港北ICからアクセスも良好なロケーションに位置します。みなとみらいのランボルギーニ横浜ショールームから約30分と利便性に優れ、敷地面積約2,218m2(670坪)を誇り、最大8台の同時整備が可能です。

整備エリアには7基のリフトとアライメントテスターを完備し、最新世代のハイブリッドモデルにも対応。イタリア本社の厳格な基準に基づくトレーニングを受けたフロントスタッフとメカニックが、ランボルギーニ正規ディーラーとして20年にわたり培ってきたランボルギーニ専門知識と技術で、最高水準のメンテナンスサービスを提供します。


なお、オープンを記念し、2026年3月よりグランドオープニングフェアを開催いたします。詳細は当社公式サイトにて順次発表いたします。



■SKY GROUPのランボルギーニ事業について

SKY GROUPは、グループ企業のボロネーゼ株式会社を通じて、ランボルギーニ事業を関東エリアで広く展開しています。今回の横浜サービスセンターの開設により、正規ディーラーとして販売からアフターサービスまで“地域密着・高品質・高利便性”を兼ね備えたサポート品質をさらに向上させます。ランボルギーニオーナー様一人ひとりのカーライフをさらに豊かなものにするためのサービス体制が整います。



■施設概要

Lamborghini Yokohama(ランボルギーニ横浜)

所在地　： 〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1

営業時間： 10:00～18:30

定休日　： 火曜日

TEL　　 ： 045-212-2555


Lamborghini Yokohama Service Center(ランボルギーニ横浜サービスセンター)

所在地　： 〒224-0053　神奈川県横浜市都筑区池辺町4788

営業時間： 10:00～18:00

定休日　： 日曜

TEL　　 ： 045-507-6810



■会社概要

【SKY GROUPについて】

代表者　： CEO　笠井 成人

所在地　： 〒106-0047　東京都港区南麻布5-2-32

事業内容： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、

　　　　　 レンタカーサービス、アフターメンテナンスを展開。

　　　　　 また、SKY Racingとして国内モータースポーツにも参戦しています。

URL　　 ： http://www.sky-g.org


【ボロネーゼ株式会社について】

設立　　： 2006年6月

代表者　： 代表取締役　笠井 成人

所在地　： 〒106-0047　東京都港区南麻布5-2-32

事業内容： ランボルギーニ正規ディーラー事業(販売・整備・認定中古車)