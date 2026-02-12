“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」のワンちゃんと泊まれる施設「ゆるり奥日光with DOGS」（所在地：〒321-1662 栃木県日光市湯元2548）は、この度大型犬及び超大型犬の受け入れを開始したことを記念し、愛犬用ご飯やおもちゃの特典付き記念プランを2026年4月1日ご利用分より販売開始いたします。ゆるり奥日光with DOGS： https://yururi-okunikko.com/大型犬・超大型犬受け入れ開始記念プラン：https://x.gd/oB2uZ

「ゆるり奥日光with DOGS」は、＜愛犬と過ごす和のぬくもり旅＞がコンセプトの温泉旅館です。以前よりお客様から「うちの子は大型犬だから行けなくて残念」「大型犬も泊まれるようにしてほしい」等多くのお声をいただき、そのご要望にお応えするかたちで2025年12月より大型犬・超大型犬の受け入れを開始いたしました。これに伴い、屋内ドッグランを「小型犬専用エリア」と「全犬種フリーエリア」に新たに区分けし、全てのワンちゃんが快適に、そしてより多くの交流を深められるよう設備を整えました。本プラン特典の愛犬用ご飯やおもちゃは、ご滞在中はもちろん、お土産としてご自宅に帰られてからもお愉しみいただけますので、ぜひ愛犬との素敵な旅の思い出づくりにご活用ください。

大型犬・超大型犬受け入れ開始記念プラン

プラン名：【大型犬・超大型犬限定】受け入れ開始記念！ごはんやおもちゃの3大特典付きで愛犬と過ごす特別な旅時間＜★豚しゃぶ鍋＆ハーフビュッフェ＞■特典・阪急ハロードッグ「アニマルプラッシュトイ：Mサイズ」・阪急ハロードッグ「eugreen：お惣菜Premium Dish」・愛犬利用料無料（通常：1頭4,400円）価格：15,400円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細： https://x.gd/oB2uZ

■ゆるり奥日光with DOGS

＜愛犬ファーストの安心の設備＞

・床…安心してお過ごしいただけるよう、客室内は滑らず汚れにくい専用コーティングと床材を採用。・客室家具…汚れにくく丈夫な素材で作られた家具を使用しているため、愛犬と一緒でも気兼ねなくおくつろぎいただけます。・愛犬用ベッド…一部客室に愛犬専用ベッドを完備しておりワンちゃんもぐっすりとお休みいただけます。・レストラン…愛犬同伴でご利用可能。

ゆるり奥日光with DOGS｜概要所在地：〒321-1662 栃木県日光市湯元2548アクセス： 東武浅草駅より特急で東武日光駅、湯元温泉直通バス70分客室数： 全43室館内施設：レストラン、大浴場、屋内外ドッグラン、公式サイト：https://yururi-okunikko.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yururi_okunikko/※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

