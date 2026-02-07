吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した二郎系まぜそば専門店「王道まぜそば清水家」がオープンしたことを報告します。本店の看板メニューは、総重量約1kgの二郎系まぜそば。ワシワシとした太麺に、背脂・チーズ・カツオ・ニンニクチップなどを重ね、食べ進めるごとに食感と味の変化を楽しめる構成が特徴です。分厚くカットした肩ロースチャーシューも加え、ボリュームと満足感を重視した一杯に仕上げています。

深夜に特化した理由

店主は、独学でレシピを研究した後、あえて深夜帯専門の配達員として現場に立ち、数千件に及ぶ深夜デリバリーを経験しました。その中で見えてきたのは、「深夜に求められる食事は、昼や夜とは全く異なる」という事実です。深夜帯の利用者は、健康やカロリーセーブよりも満足感・背徳感・即効性のある美味しさを求めている。この気づきから、営業時間を23時以降に限定し、メニューも“深夜仕様”に設計しました。

デリバリー専門という選択

「王道まぜそば家 清水家」は、実店舗を持たず、Uber Eats、出前館、Rocket Nowなどのデリバリーサービス限定で提供しています。これは深夜帯の需要とオペレーション効率を最大化するための選択であり、新しい飲食店の在り方を模索した結果でもあります。

店舗情報

店舗名：王道まぜそば家 清水家オープン日：2026年2月2日営業時間：23:00～5:00（月・火・金・土）提供形態：デリバリー専門対応サービス：Uber Eats／出前館／Rocket Now住所：東京都世田谷区宮坂1丁目25-2 楽縁 内Instagram：https://www.instagram.com/maze.sobaking

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。