玉川大学と多摩市教育委員会は、連携・協力に関する協定を締結しました
2月6日（金）、玉川大学（東京都町田市／学長：小原一仁）は、多摩市教育委員会と「連携・協力に関する協定」を締結しました。
本協定により、今後、玉川大学と多摩市教育委員会は、社会および教育現場における変化や要請に対応し、教育の理論と実践に基づく資質を備え、児童・生徒一人ひとりの可能性を引き出すことのできる優れた教員の養成および育成に資する取り組みを進めてまいります。
また、近隣地域の教育現場と本学が相互に連携することで、実践的な学びの場を創出し、より質の高い教育の実現を目指します。
【１】協定の目的
玉川大学と多摩市教育委員会は、相互のもつ人的、物的、知的資源を活用しながら連携・協力を推進することによって、教職員の養成及びその資質・能力の向上に努め、もって多摩市及び大学の教育の充実・発展を図ることを目的とします。
【２】連携・協力の内容
（１） 教職員の養成及び資質・能力の向上に関すること。
（２） 学習活動に対する参加及び支援に関すること。
（３） 文化的な活動又は体育的な活動への協力に関すること。
（４） 研修等に関すること。
（５） その他玉川大学及び多摩市教育委員会が必要と認める事項に関すること。
【３】具体的な取組に関する覚書について
本協定に基づく連携・協力の具体的な取り組みについては、「教育実習等学生の受入れ・派遣に関する覚書」を締結することにより、その内容を定めております。
教員を目指す玉川大学生が、教育現場での実践的な学びを深められるよう、玉川大学と多摩市教育委員会が連携を図り、教育現場での体験活動や、教育インターンシップ、教育実習の受入れを促進するとともに、その円滑かつ効果的な実施・運営に努めます。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人玉川学園 教育情報・企画部広報課
住所：東京都町田市玉川学園6-1-1
TEL：042-739-8710
FAX：042-739-8723
メール：pr@tamagawa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
