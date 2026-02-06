2026年2月14日（土）より清水公園内のフラワーガーデン「花ファンタジア」にて春の部がスタートします！春の部では、2月下旬～3月上旬から見ごろを迎えるミモザをはじめ、4月中旬以降からネモフィラ、5月中旬からはバラなど春を彩る花々が見ごろを迎えます！また、ミモザの見頃が予想される3月7日（土）～3月8日（日）の2日間、ミモザにちなんだイベント「ファンタジーミモザDAY」を開催予定です！イベント期間中は花ファンタジアのインスタグラムアカウントのフォロワー限定プレゼントや、ミモザにちなんだ限定フードメニューの提供さらに、ワンちゃんと写真の取れるドッグフォトスペースの設置など、ペット連れのお客様にも楽しめるイベントとなっております！花ファンタジアはワンちゃんなどと一緒に入場ができ、さらに幼児のお子様の入場料は無料となっておりますのでご家族全員で春の花を堪能したり、季節ならではの花々の写真を撮りに是非ご来園ください！

見ごろの情報は公式SNSで随時更新します！

清水公園花ファンタジアの基本情報

住所：千葉県野田市清水906TEL：04-7125-3030FAX：04-7125-1670E-mail：info@shimizu-kouen.comWEB：https://www.shimizu-kouen.com/アクセス：東武アーバンパークライン 清水公園駅下車、西口から徒歩約10分開園時間：2024年2月15日～6月15日 9:00～17:00（受付終了16:00）入場料金：大人500円 小中学生200円 シルバー50円引き ※4月・5月は大人800円 小中学生300円 シルバー50円引き

