株式会社 三宝(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：川端 修平)は、白髪ケアブランド「テンスターHena」より1本の白髪からしっかり隠したい30～50代の方に向けて、広い範囲も一気に、根元・生え際にもピンポイントで塗りやすい「テンスターHena ポンポン付きヘアマスカラ」を2026年2月から全国のドラッグストアで販売開始いたしました。





テンスターHena ポンポン付きヘアマスカラ





＜商品サイト＞

https://www.tenstar.jp/tenstarhena/ponpon/

＜公式ECサイト＞

https://tenstar-official.myshopify.com/products/ponpon









当社調べによると、お客様の白髪悩みには「根元・生え際の白髪が気になる」「気になる白髪にピンポイントで塗りたい」「白髪をしっかりカバーしたいけれど、自然なヘアスタイルはキープしたい」などが多くありました。





そこで、新登場の「テンスターHena ポンポン付きヘアマスカラ」は、進化したポンポンヘッド付きマスカラブラシを採用。髪が絡むことなく※1、広い範囲に一気に塗ったり、根元の白髪を狙って隠すことができます※2。また、髪色に合わせて「ダークブラウン」と「ソフトブラック」からお選びいただけます。





白髪のお悩み





■商品概要

商品名：テンスターHena ポンポン付きヘアマスカラ

カラー：ダークブラウン／ソフトブラック

内容量：13.5mL

価格 ：1,320円(税込)





ダークブラウン

ソフトブラック





■商品特徴

1. 隠したいところにピンポイントで塗れて、髪が絡みにくい※1

ポンポンヘッド付きのブラシを採用しているため、髪が絡みにくく※1、塗りたいところにピンポイントで塗れます。

特徴1. ピンポイントで塗れる





2. バリバリしにくい、自然な仕上がり

乾いた後もごわつきにくい一定の柔軟性を保つ成分※3を配合しているため、乾燥後も自然な仕上がりに。ヘアマスカラを塗布し、ドライヤーで乾燥後に、くし等を使うことで、より自然に仕上がります。

特徴2. バリバリしにくい、自然な仕上がり





3. 独自の瞬間密着処方。一度で白髪をしっかりケア

フィルム形成ポリマー※3が髪表面に薄く均一な膜を形成し、カチオン性成分※4が染料を髪に吸着させる瞬間密着処方を採用。一度で白髪をしっかりカバーします。

特徴3. 独自の瞬間密着処方





4. ヘンナ葉エキス※5配合

ヘンナ葉エキス※5に含まれる成分「ローソニア」が髪を補修し、キューティクルのキメを整え、艶やかでハリ・コシのあるしなやかな髪へ導きます。

特徴4. ヘンナ葉エキス配合





5. 使うたびに徐々に染まる※6

イオン色素(塩基性色素)×ナノ分子カラー(HC色素)の2つの色素成分が白髪に徐々に色付けるので、使うたびに自然に染まります※6。

特徴5. 使う度に白髪が自然に染まる





6. 汗や雨にもにじみにくく、色落ちしにくい

フィルム形成ポリマー※3による撥水性が期待できる処方のため、汗や水による色落ちを防ぎます。

特徴6. 汗や雨にもにじみにくく、色落ちしにくい





7. 髪・頭皮にやさしい使いごこち

ジアミン、パラベン、香料、シリコン、鉱物油、酸化剤フリー

特徴7. 髪・頭皮にやさしい使いごこち





※1：ポンポンヘッドで塗った場合

※2：着色により白髪を一時的に目立たなくするメイクアップ効果です。染毛剤ではありません。

※3：(メタクリル酸エチルベタイン／アクリレーツ)コポリマー

※4：セトリモニウムブロミド(乳化安定剤)

※5：トリートメント成分

※6：着色効果による