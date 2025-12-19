こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】田中嵐の個展「Mimesis」を1月10日（土）より開催。「結晶化」というプロセスを通じて、⽣命が刻んだ記憶と時間を再構築する。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都郄島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、田中嵐の個展「Mimesis」を2026年1月10日（土）〜2月3日（火）の期間に6F ギャラリースペースにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/51517-0920261202.html
《Raindrop of crystal》H45cm×W45cm×D6cm 部分
概要
田中嵐は、2000年福岡出身のアーティスト。鉱物を主成分とした結晶液に、自身が撮影した風景や人物の写真を浸し、表面を結晶化させた作品を手掛けています。結晶化の工程では、雨の音や被写体の心音などといった写真と関連する音をスピーカーから流し、音の振動によってあえて不均等な結晶を生み出します。
「私にとって『結晶化』とは、単なる物質変化ではなく、私たちが紡いできた⽣命や記憶を、⽴体化し可視化する⾏為である。⾬が落下し、氷華が⽣まれ、やがて融解してゆくように、⾃然と⽣命が異なる時間と世界で絶え間なく進むその過程が、結晶化を通じて重なり合う。振動によって形態が変化する結晶化現象は、『重なり』の可視化である。⼼⾳など⽣命の⿎動、遠い国の海の⾳、⾬の⼀粒、気配、湿度、記憶――それら不可視の情報を結晶が凍結する。結晶の輪郭は、時間・記憶・⽣命の煌めきとなり、彫刻へと変容する。」
本展では、人物、海景をテーマにした「Portraitシリーズ」と「Crystalscapeシリーズ」、自然の循環と雨滴に込められた歴史や記憶をテーマにした《Raindrop of crystal》から新作を中心に約10点を展示。⾃然の美を写し取り、対象が刻んだ記憶と時間を結晶化というプロセスを通じて再構築することで、作品として可視化します。
本展に寄せて
“Art is the imitation of nature in her operation.” ̶ Aristotle
芸術とは、⾃然そのものの作⽤を模倣することである。 ̶ アリストテレス
本展の《Mimesis》は古代ギリシャの思想を引⽤している。
私は制作を通して、「⾃然とは何か」「美とはどこに宿るのか」を問い続けている。
幼い頃から海で過ごし、サーフィンを通して、私は常に⾃然とともにあった。 海⾯に反射する光、波が崩れる⾳、雪が肌に触れる冷たさ――⾃然の純粋な形や気配は、⾔語を超えて私の深層に刻まれている。それらの⼀瞬は複製不可能でありながら、確かに存在し、消えていく。私はその⾃然が織りなす儚さと壮⼤さに、今⽇まで魅了され続けている。――もし⾃然そのものを空間に展⽰できたなら、それはどれほど美しいだろうか。この問いが、私の根源的な美意識の起点となっている。
結晶は、⼈⼯物でありながら⾃然に委ねられた存在である。⼈間が意図しきれない揺らぎ、偶然、微細な差異が作⽤することで、その形態は半永久的に変化し続ける。私はその⽣成の過程を「模倣」と捉える。――しかし、それは単なる複製ではない。
芸術における模倣（Mimesis）とは、世界を再現するのではなく、世界を理解し、再び世界と関わるための思考の形式である。そして新しい美として⽣まれ変わるのではないだろうか。
私の作品は、⾃然の美を写し取ろうとする⾏為であり、結晶化を通じて、⽣命が刻んだ記憶と時間が再構築される場所となる。個展を通して鑑賞者が作品の前で⽴ち⽌まり、呼吸し、静けさに触れることで、その内側に眠る「もうひとつ」が⽴ち上がることを願っている。
田中嵐
販売について
展示作品は、会場にて1月10日（土）より販売を開始します。
アートのECプラットフォーム「OIL」では、1月19日（月）11：00〜2月3日（火）23：59の期間に販売します。
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アーティストプロフィール
⽥中嵐（Arashi Tanaka）
2000年生まれ。⾃然現象の「結晶化」を媒体に、情報と時間の凍結をテーマに制作を⾏う。建築を学んだ背景をもち、美術と建築、⾃然と⼈⼯といった⼆項を、その境界と重なりのなかで再考する姿勢を基盤としている。2022年に多摩美術⼤学環境デザイン学科建築専攻を卒業後、ロンドン芸術⼤学ファインアート学科へ留学し、2024年修了。同年、英国美術界の重要機関が1769年から開催する世界最古の公募展「RA Summer Exhibition」において、⽇本⼈として初めて〈British Institution Fund Award〉を受賞。2025年にはPearl Lamの招待により上海にてレジデンスと個展を実施。現在は⽇本を拠点に、スペイン、ドイツ、ニューヨークなど活動を広げている。
個展歴
2025「Great Beauty Speaks Not」（70 Square Metres by Pearl Lam、上海）
2024「Frozen Breath」（Nomadic Gallery、東京）
グループ展歴
2025「ART SESSION by 京都 蔦屋書店」（京都 蔦屋書店、京都）
2025「MEET YOUR ART FESTIVAL」（biscuit gallery × Awase gallery、東京）
2025「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店（銀座 蔦屋書店、東京）
2025「Party vol.1」（東京⼤丸、東京）
2025「Le murmure du silence」（NEWoMan YOKOHAMA × The Chain Museum Vol.11、神奈川）
2025「Bridge」（biscuit gallery × niso gallery、東京 / ロンドン）
2025「Different Kyomachibori Art Fair」（Chignitta、⼤阪）
2024「RA Summer Exhibition 2024」（Royal Academy of Arts、ロンドン）
2024「BBA」（BBA Gallery、ベルリン）
2024「REIMAGINED RUINS」（Safe House、ロンドン）
2024「HARMONY IN CHAOS」（Chelsea College of Arts、ロンドン）
2024「Ogilvy London Office」（ロンドン）
2024「Best Asian Artist Award Prize」（Holy Art Gallery、ロンドン）
他
展示詳細
田中嵐「Mimesis」
会期｜2026年1月10日（土）〜2月3日（火）
時間｜11：00〜20：00 ※最終日のみ18：00閉場
会場｜京都 蔦屋書店 6F ギャラリースペース
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/51517-0920261202.html
京都 蔦屋書店
京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00〜20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00〜22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks （https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
