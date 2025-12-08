¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥È¡È¤ª¤ª¤¤ÊÊ¡¾Ð¤¤¡É¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¤ªÀµ·î2026¡×
¡Á»â»ÒÉñ¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¡¢ÏÂ³Ú´ï±éÁÕ²ñ¤Ê¤É¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿·½Õ¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¡ª¡Á
2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Ê¹Á¶èÀÖºä / »ö¶È¼ÔÂåÉ½ »°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¤ªÀµ·î2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»â»ÒÉñ¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¡¢ÏÂ³Ú´ï±éÁÕ²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏTOKYO MIDTOWN AWARD¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤ÆÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¤ªÀµ·î¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥È¡Ö¤ª¤ª¤¤ÊÊ¡¾Ð¤¤¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£Âç¿Í¤«¤é¤ª»ÒÍÍ¤Þ¤Ç¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤Ç¤ªÀµ·îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤Ï¤¸¤á¡×¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¡¦¸æÁ·¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¿·Ç¯¤ÎËëÌÀ¤±¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·½Õ¤òºÌ¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÂÎ¸³
¡ü¤ª¤ª¤¤ÊÊ¡¾Ð¤¤¡¡¡ÚNEW¡Û
TOKYO MIDTOWN AWARD¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÄÃæÍ¥ºÚ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¤ª¤ª¤¤ÊÊ¡¾Ð¤¤¡×¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ªÀµ·îÍ·¤Ó¡ÖÊ¡¾Ð¤¤¡×¤¬¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤äÉ¡¤Ê¤É¤Î´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¤»¤Á¤Î¶ñºà¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤ë¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤àÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¿²Å¾¤ó¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Í·¤ÓÊý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡ª¤´²ÈÂ²¤ä¤ª»ÒÍÍÆ±»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þ¤ê¤Ç¸«¤ëÊý¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û11:00¡Á17¡§00
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛÅÄÃæÍ¥ºÚ ¡ÊTOKYO MIDTOWN AWARD 2018 ¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¢¥¡Ê²èÁüº¸¤«¤é¡ËÅÄÃæÍ¥ºÚ»á¡¢TOKYO MIDTOWN AWARD 2018 ÅÄÃæÍ¥ºÚ»á¼õ¾ÞºîÉÊ ¡Ö°¦¤ª¤â¤¦²°Âæ¡×¡¢¤ª¤ª¤¤ÊÊ¡¾Ð¤¤ ¥¤¥á¡¼¥¸
¡ÀTOKYO MIDTOWN AWARD ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤È»Ù±ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢¡¼¥È¤Î2ÉôÌç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.tokyo-midtown.com/jp/award/
https://digitalpr.jp/table_img/1579/124077/124077_web_1.png
¡ü¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤·¤Æ¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÃå800Ì¾ÍÍ¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÛÆ¤Ç¤ªÇÛ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û10¡§45¡Á12¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¾ì½ê¡Û¥×¥é¥¶1F ¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛSAKE SHOPÊ¡¸÷²°
¡ü»â»ÒÉñ
²Ò¡Ê¤ï¤¶¤ï¤¤¡Ë¤òÊ§¤¤¡¢Ê¡¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»â»ÒÉñ¡×¤¬¡¢ÂÀ¸Ý¤ÈÅ«¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÛÆâ¤òÎý¤êÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û¡11¡§00 ¢13¡§00 £15¡§00 ¤16¡§30¡¡¢¨³Æ²ó20Ê¬ÄøÅÙ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢´ÛÆâ³Æ½ê
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¿ÀÅÄÓò»ÒËÓ²ñ
¡ü½ñ¤ÇÄÖ¤ë¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤«¤é¤ÎÇ¯²ì¾õ
2Ì¾¤Î½ñÆ»²È¤¬¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÂ»æÇ¯²ì¾õ¡×¤Ë»²²Ã¼Ô¤Î¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¡Ê2Ê¸»ú¤Þ¤Ç¡Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û11¡§00¡Á16¡§00¡¡¢¨³ÆÆüÀèÃå500Ì¾ÍÍ
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢3F IDÉE SHOP/IDÉE CAFÉ PARCÁ°
¡Ú½ñÆ»²È¡ÛÈ¼ ¿´µÁ¡Ê¤Ð¤ó ¤·¤ó¤®¡Ë¡¢ÀÐÀî ÌÀÊâ¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤á¤¤¤Û¡Ë¢¨Í½Äê
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ¡¡¢¨1¿Í¤Ë¤Ä¤1Ëç
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍºÍ´´½ñ±¡
¡üÏÂ³Ú´ï±éÁÕ²ñ¡¡¡ÚNEW¡Û
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç²í¤ä¤«¤Ê²»¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë¿·Ç¯¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û11:30¡Á / 14:00¡Á / 16:00¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢2F lucien pellat-finetÁ°
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡ü±éÁÕ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡§¼ÄÅ«¤ÈÂÀ¸Ý¤Ç·Þ¤¨¤ë½é²»
¡Ú±éÁÕ¼Ô¡ÛÏÂ³Ú´ï¥æ¥Ë¥Ã¥È Å·ÜÛ¡Ê¾®ÎÓ¤ß¤æ¡¦ÀõÌîÁïÂÀ¡Ë
¡Ú³Ú´ï¡Û¼ÄÅ«¡¢ÏÂÂÀ¸Ý
ÂÀ¸Ý¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²£Å«¤Ç¤¢¤ë¼ÄÅ«¡Ê¤·¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Â¿ºÌ¤Ê²»¿§¤Ç¡¢¸ÅÅµ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯É½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏµÜËÜÐ³Ìç»á¤é¤Ë¤è¤ê¡ÖNEXT¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¢¨¤ËÁª½Ð¡£º£²ó¤Ï¤ªÀµ·î¤ÎÌ¾¶Ê¤ä³ÆÃÏ¤Î½Ë¤¤¤ÎÌ±ÍØ¶Ê¤Ç¿·½Õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡ÖNEXT ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡§¡¡https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/next-artist/artist/2024/
1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§ÆüËÜ¤ÎÈþ¤òÁÕ¤Ç¤ë²í³Ú
¡Ú±éÁÕ¼Ô¡ÛÂÀÅÄ Ë¡¢ÇðÌÚ Íý¡¢±Ê°æÂç»Ö
¡Ú³Ú´ï¡ÛÎ¶Å«¡¢äÊäÅ¡¢ãù
²í³Ú¤Ï¸ÅÂå¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ä¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Î·ÝÇ½¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ê¿°Â»þÂåÃæ´ü¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡£Î¶Å«¡Ê¤ê¤å¤¦¤Æ¤¡Ë¡¦äÊäÅ¡Ê¤Ò¤Á¤ê¤¡Ë¡¦ãù¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦²í³Ú¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê´É³Ú´ï¤ÎÄ´¤Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ê¤ä³Ú´ï¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½é½Õ¤Î²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡§½ÕÌ´´¶¤¸¤ëä·¤Î¤Ò¤È¤È¤
¡Ú±éÁÕ¼Ô¡ÛÅÏî´¹áÀ¡¡¢¶¶ËÜ¤ß¤®¤ï
¡Ú³Ú´ï¡Ûä·
Åìµþéº½ÑÂç³Ø½Ð¿È¤Îä·¡Ê¤³¤È¡ËÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤¬¡¢ÆüËÜÅÁÅý³Ú´ï¤ÎÈþ¤·¤¤²»¿§¤Ç¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Îä·¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÏÂ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7772/
¿·½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤Ï¤¸¤á
¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÈþ¿©¤Ç¡È¤´¤Á¤½¤¦¤Ï¤¸¤á¡É¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÎÁÍý¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ë¡¢¹¬Àè¤Î¤è¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡Ú»²²ÃÅ¹ÊÞ¡Û
Artisan de la Truffe Paris / orangé / SILIN ²ÐÎ¶±à / SUSHI TOKYO TEN¡¢ / ÀéÎ¤ÇÏ ÆîæÆ¾®äÆ / ¤Æ¤ó¤×¤é»³¤Î¾å Roppongi / NIRVANA New York / KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA / ¤Þ¤ë¤äËÜÅ¹ / µÜÀîÄ® ¿åÎü / UNION SQUARE TOKYO / RIO BREWING ¡õ CO. BISTRO AND GARDEN
https://digitalpr.jp/table_img/1579/124077/124077_web_2.png
¿·½Õ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥»¡¼¥ë³«ºÅ¡ª
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÎÅß¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÆÀ¤Êµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡ÀÇ¯ÌÀ¤±1·î2Æü¤«¤é³ê¤ê½é¤á¡ª¡¿
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡ÖYunth MIDTOWN ICE RINK¡×¤Ï2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ
¡¡
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¡ÖMIDTOWN ICE RINK¡Ê¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¡£ÅÔÆâ¤Î²°³°¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤«¤Ä¡¢ËÜÊª¤ÎÉ¹¤Î¾å¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ëÅö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç17²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É Yunth¡Ê¥æ¥ó¥¹¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://digitalpr.jp/table_img/1579/124077/124077_web_3.png
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢§Yunth MIDTOWN ICE RINK
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7659/
¢¨ ·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÇºÜ¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤È6¤Ä¤Î·úÊª¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹çÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£³¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÎÐÃÏ¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ©¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È¤ä¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD¡×¤¬È¯·¡¤·¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¡£¤½¤·¤Æ³¹¤Ëº¬¤Å¤¯¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¿´¤¬²ò¤¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤é¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾ì½ê¤È»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡ÖGROUP MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
https://www.tokyo-midtown.com/jp/
2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
