こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＤＩＣ、ケアテックスタートアップ企業 株式会社abaへ出資
―高齢化社会の課題解決に向け、素材技術と介護テクノロジーの融合を加速―
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志、以下「ＤＩＣ」）は、ケアテック*1スタートアップ企業の株式会社aba（本社：千葉県八千代市、代表取締役CEO：宇井吉美、以下「aba社」）に出資しました。今回の出資により、ＤＩＣが培ってきたマテリアル技術、センシング技術とaba社の現場発想によるロボティクス技術を融合し、急速に進む高齢化社会における介護分野での新しい取り組みを進めていきます。
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進み、介護人材不足が深刻化しています。こうした社会課題に対し、ＤＩＣは長期経営計画「DIC Vision 2030」で定める重点事業領域の1つである「スマートリビング領域」において、暮らしを進化させる化学的ソリューションの提供を目指しています。今回の出資は、その取り組みを加速するものです。
aba社は、 「テクノロジーで誰もが介護したくなる社会をつくる」をビジョンに掲げ、介護する人・される人の双方の負担軽減をコンセプトとした排泄検知センサー「Helppad2（ヘルプパッド2）」の開発・販売を通じて、一人一人が自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。同製品は身体に装着しない非装着型で、利用者が機器の存在を意識せず普段通りの生活を送れるように設計されています。また、デザインも介護現場になじみ、周囲に自然に溶け込む発想が取り入れられています。
ＤＩＣは、これまで培ってきたマテリアル技術、センシング技術などの知見とaba社の現場に根ざした開発力を組み合わせることで、介護分野における新しい価値創出を目指します。両社は今後、製品開発やサービスの高度化に向けた協業を検討し、社会課題解決に貢献するソリューションを提供していきます。
*1 「Care（介護）」と「Technology（テクノロジー）」を掛け合わせた造語。介護領域で先端技術を活用した製品やサービス。
-株式会社abaについて
会社名 ：株式会社aba
代表者 ：宇井吉美（代表取締役CEO）
所在地 ：千葉県八千代市大和田新田1054-200
設立 ：2011年10月7日
事業内容：医療・介護・福祉分野を対象としたロボティクス技術の研究開発及びサービス提供
URL ：https://www.aba-lab.com
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志、以下「ＤＩＣ」）は、ケアテック*1スタートアップ企業の株式会社aba（本社：千葉県八千代市、代表取締役CEO：宇井吉美、以下「aba社」）に出資しました。今回の出資により、ＤＩＣが培ってきたマテリアル技術、センシング技術とaba社の現場発想によるロボティクス技術を融合し、急速に進む高齢化社会における介護分野での新しい取り組みを進めていきます。
aba社は、 「テクノロジーで誰もが介護したくなる社会をつくる」をビジョンに掲げ、介護する人・される人の双方の負担軽減をコンセプトとした排泄検知センサー「Helppad2（ヘルプパッド2）」の開発・販売を通じて、一人一人が自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。同製品は身体に装着しない非装着型で、利用者が機器の存在を意識せず普段通りの生活を送れるように設計されています。また、デザインも介護現場になじみ、周囲に自然に溶け込む発想が取り入れられています。
ＤＩＣは、これまで培ってきたマテリアル技術、センシング技術などの知見とaba社の現場に根ざした開発力を組み合わせることで、介護分野における新しい価値創出を目指します。両社は今後、製品開発やサービスの高度化に向けた協業を検討し、社会課題解決に貢献するソリューションを提供していきます。
*1 「Care（介護）」と「Technology（テクノロジー）」を掛け合わせた造語。介護領域で先端技術を活用した製品やサービス。
以上
-株式会社abaについて
会社名 ：株式会社aba
代表者 ：宇井吉美（代表取締役CEO）
所在地 ：千葉県八千代市大和田新田1054-200
設立 ：2011年10月7日
事業内容：医療・介護・福祉分野を対象としたロボティクス技術の研究開発及びサービス提供
URL ：https://www.aba-lab.com
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp