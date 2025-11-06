【博展×東合板】「カラーMDF」を床・壁・天井まで一体で表現！DESIGNART TOKYO 2025に出展





















株式会社博展（代表取締役社長：原田 淳）は、株式会社 東合板商会（代表取締役：東司 陽介）と共催で2025年10月31日(金)～11月9日(日)まで開催される「DESIGNART TOKYO 2025」にて、『"Cooked Matter / Crafted Space” 調理する素材、構築する空間』を出展します。■展示について"Cooked Matter / Crafted Space” 調理する素材、構築する空間おがくずを染料で先染めして成形されるカラーMDFは、木材が持つ高い加工性とあたたかみに加え、多様な質感や落ち着きのある色合いを内包している。日本では未だ馴染みが浅い素材でありながらも、意匠と機能の両面から幅広い活用の余地を期待されつつある。そうした文脈をふまえて、カラーMDFを販売する東合板紹介と博展に属するクリエイティブチームが協業。「CMF(Color, Material, Finish）を起点に広がる空間の構築」をテーマにこの素材への新たな向き合い方を探るプロジェクトを発足した。本展示では、カラーMDFを用いて床・壁・天井から什器・スツールに至るまでをひとつづきに捉えた空間を設計。空間とプロダクトのデザインプロセスが交差する点から素材の性質を多角的に観察し、その可能性をかたちにおこすことでマテリアルにおける選択肢の拡張を提案する。展示紹介ページはこちら【開催概要】日時：2025年10月31日（金）～11月9日（金）時間：11:00～20:00会場：SPACE D9 GALLERY TOKYO東京都渋谷区神泉町8-2 神泉ビル１F主催：株式会社博展・株式会社 東合板商会入場：無料