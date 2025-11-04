日本コロムビアグループ、AIクリエイティブに特化した案件とクリエイターを結ぶお仕事共創拠点「COLOWORKS」を始動

























日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長 佐藤俊介、本社：東京都港区、以下：NCG）は、AIクリエイティブに特化した、制作案件とAIクリエイターを結ぶお仕事共創拠点「COLOWORKS（コロワークス）」を始動します。「COLOWORKS」は、AI映像・AIアート・AIサウンド、AI広告など、AIを活用した新しい表現を求めるアーティストや企業と、高い技術力と表現力を持つAIクリエイターをつなぐ共創型プラットフォームです。本プラットフォームのプレローンチの第1弾として、当社グループ所属のアーティストである演歌歌手・細川たかしの芸道50年記念曲『カムイ岬』（2026年1月7日リリース予定） を題材にしたAI技術を活用した公式ミュージックビデオ制作プロジェクトを実施いたします。本企画は、細川たかし本人の意向をもとに、アーティストチームが「COLOWORKS」を通じて映像クリエイターを募集し、AI技術を軸にした新しい映像表現を実現するものです。なお、本プラットフォームは現在、β版（試験運用）として始動しており、NCGが運営するAIクリエイティブコンテスト「COLOTEK」のDiscordコミュニティ内で展開しています。今後の正式リリースに向けてプラットフォームの機能拡充と案件数の拡大を予定しています。また、このたび「COLOWORKS」の始動に伴い、AIを活用したコンテンツ制作が出来るクリエイターの参加募集を開始します。「COLOWORKS」プラットフォームに参加ご希望のクリエイターは以下のフォームよりエントリーください。第1弾の細川たかし『カムイ岬』を皮切りに、今後は他社アーティストの案件や企業案件なども順次展開し、音楽業界に限らず多くのクリエイティブ産業におけるAIクリエイティブの健全な発展と文化価値の向上に寄与してまいります。■募集概要対象楽曲：細川たかし 芸道50年記念曲『カムイ岬』リリース日：2026年1月7日（水）募集形式：コンペ形式（1名または1チームを選定）提出締切：2025年11月10日（月）23:59結果通知：2025年11月17日（月）～11月21日（金）予定■「COLOWORKS」について「COLOTEK」コミュニティ内で新たに始動する、実践的な制作案件の共創プロジェクトです。「COLOTEK」がコンテスト（＝学びと交流の場）であるのに対し、「COLOWORKS」は具体的な制作案件（＝仕事・実践の場）を提供します。AIを活用した新しい表現を求めるアーティストや企業と、コミュニティに所属するAIクリエイターが対等な立場で共創し、新しい音楽・映像表現を生み出すサイクルを創出します。また今後は、他社アーティストの案件や企業案件なども順次展開し、音楽業界に限らず多くのクリエイティブ産業におけるAIクリエイティブ制作を支える基盤として発展していく予定です。■COLOTEKについてAIファーストで創り出す 次世代型クリエイティブプロデュースカンパニー 「日本コロムビアグループ株式会社」が主催する、最新 AI 技術と音楽を掛け合わせたクリエイティブコンテストです。近年、急速な進化を遂げる AI 技術は、作曲、編曲、演奏、映像制作など、 音楽業界に大きな革新をもたらしており、COLOTEK（コロテック）は、この革新的な技術を活用し、音楽と AI が融合する最先端のクリエイティブを体験できる機会を提供します。新たな才能を発見し、次世代のエンタテインメント創造に貢献します。■日本コロムビアグループ株式会社について日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AIを核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビアと、世界初の着メロを生んだフェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AIを活用したIP創出、クリエイターエコシステム構築、AX推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。会社名 日本コロムビアグループ株式会社所在地 東京都港区南青山6-10-12代表者 代表取締役社長 佐藤俊介事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築資本金 50,000,000 円URL https://www.columbia.co.jp・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]日本コロムビアグループ株式会社 COLOTEK（コロテック）運営事務局 colotek@columbia.co.jp