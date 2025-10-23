Wannabe Academy （ワナビーアカデミー）、新たに「AI×Webマーケティング短期コース」を11月より開講 ～短期間で”実務経験”まで習得、2ヶ月早く現場デビューへ～
Webマーケティングスクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」を運営する株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、これまで6ヶ月間で実務スキルを習得できる「通常コース」に加え、より短期間でWebマーケターを目指せる新カリキュラム「AI×Webマーケティング短期コース」を2025年11月より新たに開講いたします。
【AI×Webマーケティング短期コース開講の背景】
「早く現場で活躍したい」という声に応え、従来6ヶ月かかっていた受講期間を4ヶ月に短縮。卒業課題とクライアントワーク（実地研修）を同時並行で行うことにより、2ヶ月早く「実務経験者」としてのキャリア形成を開始できます。
これにより、限られた時間のなかでスキルを効率的に習得し、副業や転職を早期に実現したい方にとって、より柔軟で実践的な学びの選択肢が増えました。
【コースの概要】
・コース名：AI×Webマーケティング短期コース（4ヶ月）
・受講スケジュール：基礎講義（3ヶ月）+卒業課題とクライアントワークを同時並行（1ヶ月）
※通常コースは、基礎講義（3ヶ月）+卒業課題（1ヶ月）＋クライアントワーク（2ヶ月）の計6ヶ月
・費用：39万円（税込42.9万円）
※通常コースと同価格
・開講日：2025年11月～
・対象者：Webマーケティングの副業・転職・キャリアチェンジを目指す社会人全般
・特典：条件に応じて受講料最大100%還元（リスキリング支援対象）
【開講スケジュール（初回日）】
・毎週月曜日21:00～22:30（初回授業日は11月3日）
・毎週火曜日10:30～12:00（初回授業日は11月4日）
・毎週火曜日19:00～20:30（初回授業日は11月4日）
・毎週土曜日11:00～12:30（初回授業日は11月8日）
※全てオンライン受講形式。個別補講制度も通常通り提供。
【通常コースと同じ学習内容&充実したサポート】
本短期コースでも、GA4を活用したWebサイト分析やGoogle・Meta広告の運用スキル、ChatGPTを使った戦略立案・資料作成・SNS施策など、実務で通用するスキルを網羅的に学べます。
また、希望者は受講後に転職支援や副業案件紹介など、キャリアアップサポートを受けられます。
Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）の「AI×Webマーケティング短期コース」についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのWebサイトをご覧ください。無料個別相談も随時受け付けております。
▼Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）
https://shareway.jp/wannabe_web/
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講生2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長6ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
