日本コンベヤベルト市場は、産業オートメーションと先進材料の革新を原動力に、2033年までに年平均成長率（CAGR）5.38％で10億1860万米ドルに急成長すると予測される

日本コンベヤベルト市場は、産業オートメーションと先進材料の革新を原動力に、2033年までに年平均成長率（CAGR）5.38％で10億1860万米ドルに急成長すると予測される