世界のセルフレベリングコンクリート市場、2031年に80.9億米ドル規模へ拡大 ― 年平均成長率5%で進む建設業界の効率化と持続可能性の追求
世界のセルフレベリングコンクリート市場は、2022年における52.2億米ドルから2031年までに80.9億米ドルに拡大すると予測されています。2023年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5%と堅調であり、建築・建設分野における需要の高まりが市場拡大をけん引しています。セルフレベリングコンクリートは、水と粉末を化学的に混合して低粘度を実現することで、床を均一に平らに仕上げる建材として広く使用されています。特に商業施設や住宅の床施工において、迅速な硬化と仕上がりの美しさが評価されており、今後も幅広い建設プロジェクトで利用が進むとみられています。
セルフレベリングコンクリートの特徴と用途拡大
セルフレベリングコンクリートは、従来のモルタルやセメントに比べて粘度が低く、施工性に優れている点が大きな特徴です。床の下地材として用いられるほか、仕上げ材としても採用されるケースが増加しています。特に、施工時間を短縮しながらも高い強度と耐久性を確保できる点が、建設業界における大きな利点となっています。また、リフォーム市場においても既存床の補修や改修作業に適しているため、住宅・商業施設の双方で導入が加速しています。
市場成長を後押しする要因
市場拡大の背景にはいくつかの要因があります。第一に、都市化と人口増加に伴う新規建設需要の高まりです。特に新興国市場では住宅建設や商業施設の開発が急速に進んでおり、床施工の効率化と品質向上を求める声が強まっています。第二に、建築基準の高度化や省エネ規制の拡大です。高い断熱性や耐久性を備えた床材のニーズが拡大する中で、セルフレベリングコンクリートは信頼性の高い選択肢として注目されています。第三に、建設業界における労働力不足が挙げられます。熟練工不足を補うため、施工時間の短縮と作業効率の向上が可能な材料への需要が急速に高まっているのです。
技術革新と製品多様化の進展
セルフレベリングコンクリート市場では、メーカー各社が研究開発を進め、より高性能な製品を投入しています。例えば、乾燥収縮を抑制する配合技術や、耐摩耗性を向上させた製品が登場しており、産業用倉庫や高トラフィックエリアにも対応可能となっています。また、エコ建材としての需要拡大を見据え、低VOC（揮発性有機化合物）配合やリサイクル原料を活用した製品も開発され、持続可能性を重視する建築プロジェクトで採用が進んでいます。こうした技術革新は、今後の市場拡大をさらに加速させると予測されます。
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州が市場をリードしています。両地域では、建築規制の厳格化や高品質な建材への需要増が顕著であり、セルフレベリングコンクリートの普及が進んでいます。一方、アジア太平洋地域は最も急成長が期待される市場です。特に中国やインドでは都市インフラの拡大が急ピッチで進められており、床施工の効率化を目的としたセルフレベリング製品の採用が急増しています。さらに、中東・アフリカ地域でも大型商業施設や公共インフラの建設ラッシュに伴い、市場成長が見込まれています。
主要な企業:
● Ardex Group
主要な企業:
