Angelalign Technology、2025年上半期の業績を発表、法務・サプライチェーン・データセキュリティへの投資を拡大

2025年上半期において、Angelの売上高は前年同期比33.1%増の1億6,140万ドル、粗利益は1億60万ドル、調整後純利益は1,950万ドルとなりました。世界全体のクリアアライナー症例数は前年同期比47.7%増の約22万5,800件となりました。

症例出荷数の増加に加え、治療計画センターおよびクリアアライナー製造拠点における効率的な運営が、売上高、粗利益、営業利益の前年同期比での改善を牽引しました。同社の当該報告期間における収益性は、不透明な関税環境を見据えた厳格な費用管理の効果も受けています。具体的には、一部の営業・マーケティング、人員の採用や臨床支援、カスタマーサービス要員の採用を延期したほか、中国本土以外における治療計画センターおよび製造拠点の稼働開始を遅らせたことが寄与しました。

Angelは、国際的な事業基盤をより持続可能なものとするため、複数の重要分野において長期的な戦略投資を拡大しています。同社は、営業・マーケティング、臨床支援およびカスタマーサービスへの投資拡大、中国国外での治療計画センターおよび製造拠点の設立・運営、知的財産（以下「IP」）戦略およびコンプライアンス推進のための法務機能の継続的な強化、さらにデータセキュリティ基盤の高度化を進めていく予定です。

中国本土以外の市場において、Angelの症例数は前年同期比103.5%増の11万7,200件となりました。この力強い成長は、前年の低い基準水準と新規市場における初期的な成功の双方を反映しています。Angelは、高品質な治療計画、信頼性の高い供給、さらにキーオピニオンリーダー（KOL）による継続的な教育研修プログラムを提供することで事業領域を拡大しました。

中国本土市場においては、Angelの症例数は前年同期比14%増の約10万8,600件となりました。同社は、持続的成長の主要な原動力として早期矯正治療および新興市場を重視し、先を見据えた成長戦略を実行しました。

2025年上半期において、Angelは早期矯正治療および複雑症例に焦点を当てた革新的な製品・ソリューションを導入するとともに、インテリジェントな初診相談や治療モニタリングツールをソリューションに組み込みました。同社は複数の大学と共同で研究を実施し、重要な臨床分野での技術革新を生み出しました。

また、同社のIP戦略とコンプライアンスは引き続き中核的な優先事項となっています。Angelはグローバルに事業を拡大する中で、法務機能の強化に多大な投資を行ってきました。同社は今後も製品イノベーションの歴史を継続すると同時に、知的財産権の積極的な保護に取り組んでいく予定です。

市場の需要拡大に対応するため、Angelはユーザー中心性、環境の持続可能性、拡張性を重視した世界水準のインテリジェント製造システムを構築しています。同社は、世界各地の主要拠点において製造および治療計画施設を新設または拡張する計画であり、これによりグローバルな顧客に対して製品とサービスを迅速かつ安定的に供給できる体制を整備します。例えば、ブラジルおよび東南アジアの治療計画センターは、現在アメリカ向けの治療計画サービスを提供しています。

また、同社は主要なすべての市場においてデータセキュリティおよびプライバシー規制への準拠を確保するため、データセキュリティ基盤や業務プロセスの高度化に多大なリソースを投入しています。これはこれまでにおいても重要な投資であり、今後も継続的な取り組みとして位置づけられます。

AngelのCEOであるFox Hu氏は、次のように述べています。「私たちは、グローバルなクリアアライナー業界の長期的な成長見通しに引き続き自信を持っています。主要な優先事項には、アライナーおよび治療計画の生産拡大、臨床能力の向上、適切なIP保護とともに製品イノベーションの歴史を継続すること、全地域で持続可能な成長を推進しながらコンプライアンス投資を拡大することが含まれます。」

Angelalign Technology Inc.について

2003年に設立され、150万件の笑顔を実現してきたAngelalign Technology Inc.は、デジタル技術に基づくクリアアライナー製品とサービスを提供し、世界中の歯科医療専門家と患者のニーズに応えています。革新的な製品と技術サービスにより、同社は矯正歯科業界における有力企業としての地位を確立しています。2021年、Angelalign Technology Inc.は香港証券取引所に上場しました。2023年、同社はグローバル展開戦略を開始し、その製品とサービスは現在、50以上の国と地域に提供されています。詳細はこちらをご覧ください：angelaligner.com.

