GiGOベトナム3店舗目となる「GiGO Vincom Mega Mall Thao Dien」、ベトナム初出店の「Little Planet Vincom Mega Mall Thao Dien」

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、海外現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」(本社:ベトナム ホーチミン市 社長/CEO:横沢 与志香 以下「GiGOベトナム」)が運営するベトナムで3店舗目となる「GiGO Vincom Mega Mall Thao Dien」と、株式会社リトプラ(本社:東京都港区、代表取締役CEO:後藤 貴史)よりライセンス供与を受けた次世代型テーマパーク「Little Planet Vincom Mega Mall Thao Dien」が2025年4月27日(日)2店舗同時にグランドオープンすることをお知らせいたします。

ホーチミン市の大型商業施設にベトナム3店舗目のGiGOとリトルプラネットがオープン

当社は2024年6月28日(金)に海外現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」を設立し、ベトナム国内で2店舗を運営しております。今回、ベトナム ホーチミン市の中心部から車で約20分、高級住宅街を擁し、緑豊かで洗練されたタオディエン地区の大型商業施設「Vincom Mega Mall Thao Dien(ビンコムメガモール タオディエン)」4階に、ベトナムのGiGO(ギーゴ)としては3店舗目の「GiGO Vincom Mega Mall Thao Dien」と、次世代型テーマパーク「リトルプラネット」としてはベトナム初出店の「Little Planet Vincom Mega Mall Thao Dien」が2025年4月27日(日)にグランドオープンいたします。

「GiGO Vincom Mega Mall Thao Dien」は、日本で人気のキャラクターやかわいい景品を豊富に並べたクレーンゲームを中心に、ドライブゲームやバスケ、音楽ゲームといった体感ゲーム、プリントシール機のコーナーなど、日本のゲームセンターとベトナムの人気コンテンツを融合したアミューズメント施設です。さらに、日本のアニメやゲームなどのキャラクターファン向けにGiGO限定景品を展開し、当社ならではのエンターテイメントをベトナムのお客さまに届けてまいります。

今回、同時にオープンする「リトルプラネット」は、最新のデジタル技術を駆使して子どもたちの探究心や創造力を刺激する全く新しいタイプのファミリー向けテーマパークです。砂遊びやぬりえといった昔ながらの遊びにテクノロジーを融合させたアトラクションを通じて、子どもたちに未知の体験を提供します。

また、デジタルアトラクションならではの可変性の高さを生かし、人気のアトラクションを常にアップデートすることで、お客さまに何度でも楽しんでいただける施設となっています。今後も幅広い層のお客さまに喜んでいただけるようなお店づくりを目指してまいります。

■日本で人気のアトラクション9種が集合!

「Little Planet Vincom Mega Mall Thao Dien」では、センシング技術を駆使した光と音のボールプール「ZABOOM JOURNEY(ザブーンジャーニー)」、AR(拡張現実)技術を使った砂遊び「SAND PARTY!(サンドパーティ)」、紙に描いた乗り物の絵がカーレースを繰り広げる「SKETCH RACING(お絵かき3Dレーシング)」といった、国内パークで人気を集めるアトラクション計9種をローカライズして提供します。

■「GiGO Vincom Mega Mall Thao Dien」 概要

▲ZABOOM JOURNEY(ザブーンジャーニー)▲SAND PARTY!(サンドパーティ)▲SK ETC H RACING(スケッチレーシング)

●住所 :No. 161 Vo Nguyen Giap, Thao Dien Ward, Thu Duc city,HCMC.Vietnam Vincom Mega Mall Thao Dien 4F-07

●アクセス:ホーチミン市直轄トゥードゥック市 ホーチミン市中心部より車で約20分

●営業面積:150坪

●営業時間:平日10:00~22:00、土日祝日9:30~22:00

●設置台数:合計96台

クレーンゲーム/32台、音楽ゲーム/3台、リデンプション体感その他/53台、ダーツ/4台、プリントシール機/3台、レインボー/1台

●店舗URL: https://tempo.gendagigo.jp/am/vn-vmmtd-hcm/

●Facebook:https://www.facebook.com/VietnamGiGO

■「Little Planet Vincom Mega Mall Thao Dien」 概要

●営業時間:平日10:00-22:00(最終入場21:00) 土日祝日 9:30-22:00(最終入場21:00)

●入場料:子ども1名につき

平日60分150,000ベトナムドン~(約880円)

休日60分200,000ベトナムドン~(約1,165円)

●営業面積:約115坪

●店舗URL: https://litpla.com/space/litpla_vmm/

●Facebook:https://www.facebook.com/LittlePlanetVietnam

■次世代型テーマパーク「リトルプラネット」とは

リトルプラネットは、最新のデジタル技術を駆使して子どもたちの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプのファミリー向けテーマパークブランドです。砂遊びや紙相撲、影絵遊びといった昔ながらの遊びにテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、子どもたちに“未来のアソビ”を提供します。

■現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」 概要

株式会社GENDA GiGO Entertainmentがベトナムに設立したベトナム現地法人。

●会社名:GiGO VIETNAM Co., Ltd.

ベトナム語表記:CÔNG TY TNHH GiGO VIỆT NAM

●代表者:社長/CEO 横沢 与志香

●設立日:2024年6月28日(金)

●資本金:2億円

●所在地:ベトナム ホーチミン市

Room 22 & 24, 4th Floor, IMC Tower, 62 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward,District 1, HCMC,71008 Vietnam

●Webサイト:https://www.gendagigo.jp/vietnam/

●Facebook:https://www.facebook.com/VietnamGiGO

■GiGOベトナム 店舗

●「GiGO Vincom Plaza 3 Thang 2」

住所:3 Thang 2 Street, Ward 10, District 10, HCMC, Vietnam

Vincom Plaza 3 Thang 2 3F

店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/am/vn-vp3t2-hcm/

●「GiGO Vincom Mega Mall Grand Park」

住所:Long Binh & Long Thanh My wards, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Vincom Mega Mall Grand Park 3F

店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/am/vn-thuduc-hcm/

■ GiGOの意味

Get into the G amin g Oasis=ゲームの オアシス に飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。