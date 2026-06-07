プレミアリーグで得た自信を胸に、再び世界へ挑む。日本代表MF田中碧(リーズ)は、2025-26シーズンを振り返って「思った以上にやれたなというのは個人的にはある」と手応えを口にした。世界最高峰リーグでの経験を糧に、自身2度目のW杯へ向かう。前回のカタールW杯ではドイツ戦とスペイン戦に先発出場。スペイン戦ではグループリーグ突破を決定づける決勝ゴールを挙げた。前回大会から3年半が経ち、今シーズンは自身初となるプ