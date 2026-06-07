◆カーリング日本選手権第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回大会３位のロコ・ソラーレは、グランディールと対戦し、９ー２で勝利し、３年ぶりの頂点へ好発進した。ロコは、３月に吉田知那美が退団し、今大会は３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献した小穴桃里を加えた新体制で出場。初戦からチームが機能し、２年連続の横浜開催に集ま