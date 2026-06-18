「逃げとか言われてもいい」韓国から日本留学を決意した東大院生が語るこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

パクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「なぜ僕は韓国を離れ日本に住むと決めたのか」を公開した。動画では、東大院で博士課程中の彼が、日本に来たきっかけから、最終的に日本へ住むと決断した理由まで、自身の経験をありのままに語っている。



動画の序盤、パクくん氏は日本に興味を持ったきっかけが「野球」であったと明かす。中学生の頃から草野球を楽しんでいた彼は、日本の野球道具の質の高さに加え、高校野球が国民的行事として定着している文化に衝撃を受けたと語る。韓国では高校野球はプロを目指す学生だけのものであると指摘し、高校2年生の時に訪れた大阪で、至る所に野球場がある光景を目の当たりにして「日本は旅行先から面白い場所に変わりました」と振り返った。



その後、クラスメイトが国費留学試験の準備をしていることに感化され、自身も日本留学を決意。母親の心配や父親の沈黙、さらには周囲からの「逃避留学だ」といった冷ややかな声に対しても、「僕逃げとか言われてもいい。僕は挑戦したい」と強い覚悟を持ち、1日平均12時間の猛勉強の末に見事合格を掴み取ったエピソードを披露した。



当初は大学を卒業したら帰国し、韓国の財閥系企業に就職する予定だったという。しかし、東京の刺激的な環境や、港区の野球場で週末に本気で草野球に取り組める生活が「僕に合ってた」と語り、日本定住を決意した経緯を説明する。さらに、バイク事故で倒れた際に日本人に助けられた経験にも触れ、見知らぬ自分を当たり前のように助けてくれた温かい出会いが、日本での生活を決定づける大きな要因であったと明かした。



最後には、複雑な日韓の政治的背景に触れつつも、「こうやって個人対個人でつながれる未来を頑張って一つずつ増やしていけば、明るい未来があるんじゃないかな」と述べ、自身の発信を通じて両国の関係を良くしていきたいという前向きな姿勢で動画を締めくくった。