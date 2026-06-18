第1子妊娠中のみちょぱ、和食中心の食卓公開「理想的」「いろんな食材が食べられてヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。和食の食卓を公開した。
【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「理想的」焼き鮭に肉じゃが…和食中心の食卓公開
みちょぱは、品数豊富な和食の食卓を公開。焼き鮭、肉じゃが、切り干し大根の煮物、ブロッコリー、トマト、アボカドなどのサラダ、ご飯が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「理想的な和食」「カラフルなサラダが彩りを添えてる」「いろんな食材が食べられてヘルシー」「品数たくさんで豪華」「美味しそう」などの声が上がっている。
みちょぱは、2022年10月22日にモデルの大倉士門と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「理想的」焼き鮭に肉じゃが…和食中心の食卓公開
◆みちょぱ、和食の食卓公開
みちょぱは、品数豊富な和食の食卓を公開。焼き鮭、肉じゃが、切り干し大根の煮物、ブロッコリー、トマト、アボカドなどのサラダ、ご飯が並んでいる。
◆みちょぱの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「理想的な和食」「カラフルなサラダが彩りを添えてる」「いろんな食材が食べられてヘルシー」「品数たくさんで豪華」「美味しそう」などの声が上がっている。
みちょぱは、2022年10月22日にモデルの大倉士門と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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