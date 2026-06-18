『スパイダーマン』新章で“見えない敵”出現 ハルクとの激突も初公開 最新予告解禁
ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホランド主演の映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）の最新予告映像が全世界で解禁された。トム・ホランド演じるピーター・パーカー／スパイダーマンの新章となる本作では、ピーターの“忘れられた過去”を知る謎の敵が登場。さらに、最強のアベンジャーズであるハルクとの激突シーンも初公開された。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に、世界中から存在を忘れられたピーター・パーカーが、孤独の中でヒーローとして戦い続ける姿が描かれる。
今回公開された映像では、宿敵スコーピオンとの戦闘中に異変を感じるピーターの姿からスタート。ウェブ・シューターを装着すると、拒絶反応を起こしたピーターの手首からクモの糸が現れる…。原因を探るため、ブルース・バナー博士のもとを訪れ、DNA変異について助言を求めるが、その身体には一体何が起きているのか。
さらに、人から人へと乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。ニューヨークが混乱に包まれる中、その敵は一般市民に乗り移りながら、世界から忘れ去られたはずのピーターの過去について言及する。敵の正体や目的は依然として謎に包まれている。
映像では、バナー博士がハルクへと変身し、スパイダーマンと壮絶な戦いを繰り広げるアクションシーンも披露。ハルクの暴走が見えない敵によるものなのか、その真相にも注目が集まる。
一方で、ピーターのかつての恋人MJや親友ネッドとの再会も描かれる。世界中の記憶から自らの存在を消したピーターは、2人の動画を見つめながら孤独を抱えて生きていた。しかし、見えない敵の脅威がMJに迫る中、アンチヒーローのフランク（パニッシャー）に助けを求めることに。
「あなたはひとりじゃない」という亡きメイおばさんの言葉とともに、かつての仲間たちが再び結束するエモーショナルな場面も映し出される。
愛するMJやネッド、そしてニューヨークの人々を守るため、ピーターは自身に起きた壮絶な身体変化と向き合いながら戦うことを決意。スパイダーマンの新たな物語が幕を開ける。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に、世界中から存在を忘れられたピーター・パーカーが、孤独の中でヒーローとして戦い続ける姿が描かれる。
さらに、人から人へと乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。ニューヨークが混乱に包まれる中、その敵は一般市民に乗り移りながら、世界から忘れ去られたはずのピーターの過去について言及する。敵の正体や目的は依然として謎に包まれている。
映像では、バナー博士がハルクへと変身し、スパイダーマンと壮絶な戦いを繰り広げるアクションシーンも披露。ハルクの暴走が見えない敵によるものなのか、その真相にも注目が集まる。
一方で、ピーターのかつての恋人MJや親友ネッドとの再会も描かれる。世界中の記憶から自らの存在を消したピーターは、2人の動画を見つめながら孤独を抱えて生きていた。しかし、見えない敵の脅威がMJに迫る中、アンチヒーローのフランク（パニッシャー）に助けを求めることに。
「あなたはひとりじゃない」という亡きメイおばさんの言葉とともに、かつての仲間たちが再び結束するエモーショナルな場面も映し出される。
愛するMJやネッド、そしてニューヨークの人々を守るため、ピーターは自身に起きた壮絶な身体変化と向き合いながら戦うことを決意。スパイダーマンの新たな物語が幕を開ける。