メッシ、エムバペ、ハーランド…得点王レースはすでに「歴史的な様相」　米サイトのオッズで僅差の1位に選ばれたのは【W杯】

ハットトリックをマークしたメッシが、現時点での最有力候補だ(C)Getty Images

連日、熱狂的な盛り上がりをみせている北中米ワールドカップ（W杯）では、得点ランキングもすでに大きな関心事となっている。現地時間6月16日には3人のビッグネームがいずれも複数得点を記録し、それぞれの代表チームに白星をもたらした。

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この日もっとも注目を集めたパフォーマスが、グループJで行われたアルゼンチン対アルジェリアでのリオネル・メッシのハットトリックだ。前回カタール大会優勝の立役者となった“神の子”は、38歳で迎えた今大会、初戦からド派手なゴールラッシュを演じてみせた。

さらに、フランスのキリアン・エムバペもグループI初戦のセネガル戦で2得点。後半に先制点となる今大会初ゴールを決め、試合終了間際にも力強いロングシュートを打ち込み、世界屈指の決定力を見せつけた。

そしてもう1人が、ノルウェーの“怪物”アーリング・ハーランドだ。待望のW杯デビューとなったグループIのイラク戦、ピッチを縦横無尽に駆け回り前半で2得点をマーク。初めて最高峰の舞台に立ち、ノルウェー28年ぶりのW杯勝利の立役者となった。

まさに役者が期待に応え、見どころだらけだったこの日を終え、米メディア『FOXSPORTS』がゴールデンブーツ賞（得点王）の最新オッズを掲載している。