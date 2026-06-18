▼ウイントワイライト（西園師）しまい重点でサッと。しっかり動ける状態だと思います。ジョッキー（横山典）の進言で距離を延ばしてみようかと。千八でいいところが出れば。

▼セキトバイースト（山本助手）いい動きでした。最後の反応も良かったですね。今年に入ってから一番いいと思います。コンスタントに使ってきて状態は良くなっていますよ。

▼タガノエルピーダ（斉藤崇師）変わりなく来ていますよ。（前走2着は）ブリンカーが効いていたと思います。千八はギリギリかなと思うけどハンデもそう重たくはないので。

▼ビップデイジー（松下師）先週やっているし、輸送もあるのでサラッと。状態はいいですよ。前走はメンバーが強い中で頑張ってくれました。昨年ローズS（4着）で走っているし距離は千八でも問題ないです。

▼ブラウンラチェット（手塚久師）全体的に速いペースで行かせて、スタミナをつけられた。メンタルが難しいので、イライラせずにポテンシャルを出せれば。

▼ホールネス（三浦）性格が真面目で背中が良かったです。いいリズムで走って操作性もいいですね。千八も問題ないと思います。

▼ミアネーロ（林師）時計が出る馬場だったが、楽にラスト1F11秒0を出せていた。府中の1800メートルは競馬がしやすい。一番適性があると思います。