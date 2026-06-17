願いが叶う能力「RAS能力」を持ったコンカフェ嬢の存在が明かされ、スタジオが騒然となった。

【映像】ミニスカート姿の「願いを叶える」コンカフェ嬢（実際の姿）

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文田大介（囲碁将棋）、濱田祐太郎、蓮見翔（ダウ90000）が出席し、スタジオを盛り上げた。

マユリカの中谷は、同期のダンビラムーチョ大原からの「願ったことがすぐ叶う」能力を持つアイドルがいるというタレコミだ。彼女の能力は凄まじく、近所に北京ダッグのお店ができてほしいなと思うと北京ダックのお店が開店したり、海外のカジノにいる友人から電話越しに「ちょっと今カジノにいんねんけど、11出してくれへんか」と言われて念じたらピンポイントで11を当てたり、アプリ『プロ野球スピリッツ』のガチャで「大谷翔平が欲しいねんけど1撃で当てれる？」と大原に頼まれ、「あ、全然いけると思いますよ」とパッと押したところ、超低確率のピッチャー版の大谷のカードを狙い通り一撃で引き当てたという。

中谷は早速、恵比寿にある魔法学園コンカフェ発のアイドルグループ「純情のアフィリア」のメンバー・雨森セラさんに接触した。

雨森さんは「願ったことを実現させるっていう能力で、便宜上私は『RAS能力』って呼んでるんですけど」と語る。中谷が「どういうやり方をするもんなんですか？」と核心に迫ると、雨森さんいわく、このRAS能力の最大のポイントは「リアルに叶った状態を想像したあと、完全に忘れること、執着を持たない」というもの。例えば近くにできてほしいご飯屋さんがあれば、そこに自分が入り食べて美味しいと思い、どういう感情になるかまでを強烈にリアルに想像したのち、一瞬で忘れ“執着”を手放すというもの。ここまでがワンセットなのだという。

そのため、自分の私利私欲が絡む「お金儲け」や「自分が売れたい」という願いは、執着を捨てられないために応用しにくいが、「他人のカジノのルーレット」や「他人のゲームのガチャ」の結果は自分にとってどうでもいいため執着がなく、驚異的な精度で能力を発揮できるのだと語り、スタジオの芸人たちを深く唸らせていた。