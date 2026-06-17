【人生逆転！私の勝ち】「羨ましいよね？」子どもの出来が親の評価でしょ？＜第18話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第18話 お姉ちゃんの嘘つき！！！
【編集部コメント】
ハルミさんとアキナさん。価値観が違いすぎて、相手が言っていることをお互い理解できていないようですね。アキナさんは価値観の基準をすべて「自分」に置いているので、他人に振り回されることはなさそうです。だからこそ、ハルミさんの言葉の意味が理解しがたいのでしょう。ハルミさんは頑なにアキナさんの言葉を否定していますが、ハルミさんとしてもアキナさんを否定しないと自分を保てない……ということなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第18話 お姉ちゃんの嘘つき！！！
【編集部コメント】
ハルミさんとアキナさん。価値観が違いすぎて、相手が言っていることをお互い理解できていないようですね。アキナさんは価値観の基準をすべて「自分」に置いているので、他人に振り回されることはなさそうです。だからこそ、ハルミさんの言葉の意味が理解しがたいのでしょう。ハルミさんは頑なにアキナさんの言葉を否定していますが、ハルミさんとしてもアキナさんを否定しないと自分を保てない……ということなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙