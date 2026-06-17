【スタバ新作】夏は“桃づくし” とろける・シュワっと・ごろっと…桃の魅力を味わうビバレッジ3種が6・24より登場
スターバックスは、24日から桃を主役にした3種のビバレッジが登場する。とろける果肉とミルクのフラペチーノ、爽快な炭酸ソーダ、果肉感を存分に楽しめるティーと、それぞれ異なる食感や飲み心地で桃の魅力を表現。暑さが増す季節に向け、気分やシーンに合わせて選べるラインアップを展開する。
【画像】まさにご褒美…！ごろっと桃がたまらないピーチラペ
『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』は、2015年から夏の定番として人気を集めるピーチフレーバーの最新作。とろけるようなピーチ果肉となめらかなピーチミルクを組み合わせ、白桃のフルーティーな香りとやさしい甘みを引き立てた。ボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーなコクを持ちながらも重たさを感じさせない軽やかな後味に仕上げている。
『チラックス ソーダ ピーチ』は、昨年から展開している“チラックス ソーダ”シリーズの新フレーバー。ピーチ果肉ソースとソーダに、オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた。華やかな香りと炭酸の爽快感、ジューシーな桃の甘みが重なり、気分転換やリフレッシュしたい場面にぴったりの一杯となっている。
昨年好評だった『クラフト ジューシー ピーチ ティー』も再登場する。ピーチシロップとブラックティーを合わせたすっきりとした味わいに、ごろごろとしたピーチ果肉を加えたティービバレッジで、今回発売される3商品の中で最も多くの果肉を使用。桃そのものを味わうような贅沢な果実感と満足感を楽しめる。
同日にはスイーツ『白桃&アールグレイタルト』も発売。大きさの異なる白桃を重ねて敷き詰め、どこを食べても果実のジューシーな甘みを感じられるよう仕上げた。アールグレイを使用した香り豊かなムースを組み合わせることで、爽やかさと奥行きのある味わいを実現している。
■商品概要 価格はすべて税込
『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞707円 ＜店内利用＞720円
『チラックス ソーダ ピーチ』
＜持ち帰り＞Tall579円／Grande624円／Venti668円
＜店内利用＞Tall590円／Grande635円／Venti680円
『クラフト ジューシー ピーチ ティー』
＜持ち帰り＞Tall618円／Grande663円／Venti707円
＜店内利用＞Tall630円／Grande675円／Venti720円
『白桃&アールグレイタルト』
＜持ち帰り＞570円 ＜店内利用＞580円
■販売期間
6月24日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
■取り扱い店舗
全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【画像】まさにご褒美…！ごろっと桃がたまらないピーチラペ
『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』は、2015年から夏の定番として人気を集めるピーチフレーバーの最新作。とろけるようなピーチ果肉となめらかなピーチミルクを組み合わせ、白桃のフルーティーな香りとやさしい甘みを引き立てた。ボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーなコクを持ちながらも重たさを感じさせない軽やかな後味に仕上げている。
昨年好評だった『クラフト ジューシー ピーチ ティー』も再登場する。ピーチシロップとブラックティーを合わせたすっきりとした味わいに、ごろごろとしたピーチ果肉を加えたティービバレッジで、今回発売される3商品の中で最も多くの果肉を使用。桃そのものを味わうような贅沢な果実感と満足感を楽しめる。
同日にはスイーツ『白桃&アールグレイタルト』も発売。大きさの異なる白桃を重ねて敷き詰め、どこを食べても果実のジューシーな甘みを感じられるよう仕上げた。アールグレイを使用した香り豊かなムースを組み合わせることで、爽やかさと奥行きのある味わいを実現している。
■商品概要 価格はすべて税込
『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞707円 ＜店内利用＞720円
『チラックス ソーダ ピーチ』
＜持ち帰り＞Tall579円／Grande624円／Venti668円
＜店内利用＞Tall590円／Grande635円／Venti680円
『クラフト ジューシー ピーチ ティー』
＜持ち帰り＞Tall618円／Grande663円／Venti707円
＜店内利用＞Tall630円／Grande675円／Venti720円
『白桃&アールグレイタルト』
＜持ち帰り＞570円 ＜店内利用＞580円
■販売期間
6月24日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
■取り扱い店舗
全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）