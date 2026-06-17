面接後「この人は要りません」上司の推しを全力で拒絶 → 別チームが採用したら嘘が露呈して即行で退職

人材採用で上司と意見が違ったとき、自分の意見を押し通すのはなかなか勇気がいることだ。しかし、現場の状況をよく知らない上司の言うことが正しいとは限らない。

投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、コールセンターのSV（スーパーバイザー）として働いている。ある日、採用面接の場で受け答えに問題がある応募者をめぐり、上司と激しく衝突する出来事があった。（文：篠原みつき）

「ほかに応募してくる人なんていないぞ」とキレる上司を完全拒絶

女性は当時の状況をこう振り返る。

「採用の面接で、受け答えに問題がある応募者がいて この人は採用したくない、と上司に伝えたら『ほかに応募してくる人なんていないぞ』『俺が言ってるのに何故採用しないんだ』とキレられました」

現場を預かる身としては、いくら人手不足だからといって、誰でもいいから採用すればいいというわけではない。女性は毅然とした態度を崩さなかった。

「現場にいる部下と、この応募者は絶対に合わないと思ったので『それでもこの人は要りません』と突っぱねました」

上司の面子よりも現場のチームワークを優先してノーを突きつけたわけだ。その結果、その応募者は隣のチームで採用されたが……。

「その新人は事前に聞いていたスキルは嘘で周りとも馴染めず、結局1年もしないうちに辞めました」

女性はこの結果を「私のほうが観る目があったということです」と胸を張るように書いている。

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