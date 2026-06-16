白血病の治療に取り組んでいることを公表しているタレントのネイボールさんが6月15日、自身のブログを更新。白血病の治療薬の副作用について綴りました。



【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 副作用による体調不良を吐露「そんな僕を救ってくれたのは、やっぱり娘の存在でした。」



ネイボールさんは「今日は白血病の副作用の影響もあって、朝からちょっと体調が悪いです……。」と投稿。白血病の治療薬の副作用で苦しむネイボールさんは「そんな僕を救ってくれたのは、やっぱり娘の存在でした。」と綴り、まだ1歳の幼い長女を抱く画像を添えました。





「起きてきた娘の無邪気な顔を見た瞬間、不思議と胸の奥からフツフツと元気が湧いてきたんです。」「よし、この子のために今日もがんばろう！」って、一気にスイッチが入りました。」と、幼い我が子に元気をもらったことを明かしました。





そして「辛い副作用があるのも闘病の一部ですが、僕には世界一の特効薬がすぐ隣にいてくれます。」「自分の体としっかり相談しながら、決して無理はしすぎず、今日の仕事も全力でがんばって出勤してきます！」と記しています。





【担当：芸能情報ステーション】