ラウールが襟足すっきりヘア×ノースリーブコーデ披露！「美しすぎて眩しい」「新ビジュかわいい」「爽やか」頭ひとつ分高い共演者との並びにも注目

【写真＆動画】ラウール『週刊さんまとマツコ』予告映像／ラウールの最新ヘア／襟足長めの金髪だったラウール

TBSの公式YouTubeチャンネルで、6月18日放送の『週刊さんまとマツコ』の予告動画が公開。Snow Manのラウールが登場し、注目を集めている。

■ラウールが『週刊さんまとマツコ』に出演

同番組は、ごく一部の界隈で話題となっている“局地的ホットニュース”をさんまマツコと掘り下げるタブロイドバラエティ。

今回は、マツコ・デラックスと同い年の1972年生まれの出演者たちが集結するなか、ラウールもトークを展開する。

公開された動画では、ラウールはハイトーンカラーのセンター分けヘアに、ベージュ系のノースリーブトップス姿で登場。すっきりと腕を見せた軽やかなスタイリングが印象的だ。

また、出演者たちに囲まれる場面では、その抜群のスタイルも際立っており、マツコ・デラックスや明石家さんまらとのやり取りに笑顔を見せる様子も映し出されている。

SNSでは「美しすぎて眩しい」「新ビジュかわいい」「ラウールさん襟足バイバイのミルクティーブロンド爽やか」「襟足すっきりビジュ良すぎて泣」「アツすぎる」「ラウがたくさん笑ってて嬉しい」「衣装かわいすぎる」「麗しい」「放送楽しみ」などの声が寄せられている。