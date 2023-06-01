「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」放送決定 3年4か月ぶりパーソナリティ担当「MAJ2026」裏話も
【モデルプレス＝2026/06/16】様々なジャンルのパーソナリティが担当するニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』。6月22日は、俳優の菅田将暉がパーソナリティを務めるラジオ『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』（22時〜24時）が放送される。
【写真】菅田将暉「MUSIC AWARDS JAPAN」レカペでのタキシード姿
俳優として様々な作品で活躍を続ける菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティを担当。今回は2023年2月に『オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッポン55時間スペシャル』で『菅田将暉のオールナイトニッポン』が復活して以来、3年4か月ぶりのパーソナリティとなる。
番組では、レギュラー時代に放送したコーナーも実施予定。また、菅田は、6月13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの司会も担当しており、番組では当日の裏話も届ける予定だ。菅田は今回の放送決定を受け、「約3年ぶりのラジオ。がんばります ＃菅田将暉ANNG」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
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◆菅田将暉、3年4か月ぶり「ANN」パーソナリティ
俳優として様々な作品で活躍を続ける菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティを担当。今回は2023年2月に『オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッポン55時間スペシャル』で『菅田将暉のオールナイトニッポン』が復活して以来、3年4か月ぶりのパーソナリティとなる。
◆菅田将暉「MAJ」裏話もトーク
番組では、レギュラー時代に放送したコーナーも実施予定。また、菅田は、6月13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの司会も担当しており、番組では当日の裏話も届ける予定だ。菅田は今回の放送決定を受け、「約3年ぶりのラジオ。がんばります ＃菅田将暉ANNG」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
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