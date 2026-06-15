トヨタ新型「FRスポーツカー」初公開に反響あり！

トヨタの米国法人は2026年5月30日、カリフォルニア州のイベント「FuelFest Bay Area」にて「GR86」の2027年モデルを初公開しました。米国では2026年夏から導入予定です。

GR86は、軽量な車体と後輪駆動（FR）が特徴の4人乗りスポーツカーで、コンパクトなシャシによる軽快な走りを強みとしています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「FRスポーツカー」です！（25枚）

パワーユニットはスバルと共同開発した2.4リッター水平対向4気筒エンジンで、最高出力228馬力、最大トルク約250Nmを発揮し、6速MTと6速ATが用意されています。

最新の2027年モデルは走行性能、操作性、安全機能が新しくなりました。主な変更点として、モータースポーツの知見を活かした操作フィールの向上が挙げられ、全グレード共通でスロットル特性が見直された結果、アクセル操作に対してスムーズでリニアにトルクが立ち上がるようになりました。

トランスミッションにも改良が施され、6速MT車は5速から4速へのシフトダウンを滑らかにするため、シフトインターロックの面取りを約0.5mm拡大。6速AT車もクラッチディスクの追加や高容量トルクコンバーターの採用により、出力をスムーズに伝えるセッティングとなっています。

さらに、足回りとブレーキを強化する「パフォーマンス・パッケージ」が全グレードに新設定されました。これには接地性と安定性を高めるザックス（SACHS）製ダンパーや、ブレンボ（Brembo）製ブレーキ、大径ローターが含まれ、剛性の高いシャシの力をさらに引き出します。

見た目や内装も仕様が加わり、外観には光で表情が変わるソリッドグレーの「サンダー」を新設定。内装には黒のウルトラスエードに赤をあわせた「コックピット・レッド」がオプションに加わったほか、プレミアムグレードのスイッチ類が鋳鉄調のブラック仕上げとなり、質感が向上しました。

安全面では「アクティブセーフティスーツ」が最新世代へ進化しました。ステレオカメラに超広角の単眼カメラを足した「3眼構成」となり、認識範囲が約2倍に拡大。先行車や、交差点での歩行者・自転車の検知能力が大きく強化されています。

この発表を受け、日本のネット上ではファンを中心に多くのコメントが寄せられています。

カメラの3眼構成に対しては、「スポーツカーだからこそ、普段使いの安心感が上がるのはうれしい進化」「交差点での歩行者検知が強化されるなら、MT車でも街乗りがかなり楽になりそう」と歓迎する声がある一方で、「安全装備が豪華になるのは良いけれど、これ以上車両価格が上がらないか心配」という声も混在しています。

また、細部を突き詰めた年次改良の姿勢には、「5速から4速へのシフトダウン時のために、わざわざ0.5mm面取りを広げたというこだわりがマニアックで最高」「スロットル特性の見直しは、サーキットや峠でのコントロール性がかなり変わりそうで期待大」といった走りの進化を期待する意見が見られます。

このほか、「ATモデルにもクラッチディスク追加などの強化が入ったのは、AT派にとっても良いニュース」と、幅広い仕様への配慮を喜ぶ声もありました。

内外装の新仕様についても、「ソリッドグレーは今のトレンドだし、GR86の塊感があるボディに絶対似合う」「スイッチ類が鋳鉄調のブラックになるのは地味に嬉しい」と好評です。

現在、日本国内では現行モデルの受注が一時停止していることもあり、日本仕様の登場を心待ちにする声が一番の盛り上がりを見せています。

「受注停止の裏でこの改良を準備していたなら、日本での正式発表も近いのでは？」「これが日本仕様の新型として出るなら、受注再開と同時にディーラーへ駆け込みたい」というコメントもあり、全体として「走りの楽しさと安全性を着実に熟成させてきたことで、完成度がかなり高そう」とポジティブに受け止められています。