『プラダを着た悪魔２』国内興収50億円突破！ シリーズ2作イッキ見上映も決定
5月1日に日米同時公開された映画『プラダを着た悪魔２』の国内興行収入が50億円を突破。SNSでの熱い要望に応えて1＆2イッキ見上映の実施も決定した。
【動画】世界で大旋風！ 映画『プラダを着た悪魔２』本予告編
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントとなったアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿を描いた同作は、華やかな世界観と誰もが共感できるサクセスストーリーで、世界中の人々の支持を集めた。
公開から20年経った今なお“オシャレと仕事のモチベーション”として多くの人にパワーを与え続けている。そんな名作の続編として誕生した『プラダを着た悪魔２』は、公開7週目を迎えた現在も週末興行ランキング上位を維持。ついに大台となる50億円を突破した。
興行収入が50億円を超えたのは、洋画・邦画を問わず今年公開された実写映画の中では本作が初。また2026年にこれまで公開された映画では『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に次ぐ3番目の記録となっている。
このたび、『プラダを着た悪魔』および『プラダを着た悪魔２』を連続上映する「大ヒット記念イッキ見上映」の実施が決定。全国52劇場にて6月19日から、4劇場で6月26日から期間限定での上映となり、前作と続編を連続して鑑賞することで、物語の進化とキャラクターの変化をより深く体感できる構成となっている。
映画『プラダを着た悪魔２』は、公開中。
【動画】世界で大旋風！ 映画『プラダを着た悪魔２』本予告編
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントとなったアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿を描いた同作は、華やかな世界観と誰もが共感できるサクセスストーリーで、世界中の人々の支持を集めた。
興行収入が50億円を超えたのは、洋画・邦画を問わず今年公開された実写映画の中では本作が初。また2026年にこれまで公開された映画では『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に次ぐ3番目の記録となっている。
このたび、『プラダを着た悪魔』および『プラダを着た悪魔２』を連続上映する「大ヒット記念イッキ見上映」の実施が決定。全国52劇場にて6月19日から、4劇場で6月26日から期間限定での上映となり、前作と続編を連続して鑑賞することで、物語の進化とキャラクターの変化をより深く体感できる構成となっている。
映画『プラダを着た悪魔２』は、公開中。