chelmico・鈴木真海子、“愛車”公開にスチャダラパー・Bose反応「カブリオレだ」 SNS反響「オシャレすぎます」
無期限での活動休止を発表した女性ラッパーユニット・chelmicoのMamikoこと鈴木真海子が、15日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車”を公開した。
【写真】「カブリオレだ」とスチャダラパー・Boseが反応したchelmico・鈴木真海子“オシャレすぎる”愛車の全貌
鈴木は、「マイカー」というコメントとともに、運転席に座った自身の写真を投稿。左ハンドルで、クラシカルなインパネやベージュのシートなどが印象的となっている。
この投稿に「革シートめっちゃおしゃれ 真海子さん素敵すぎ」「オシャレすぎます」「かっこいいかわいい」「ドライブ連れてってください」などのコメントが寄せられたほか、「golf2」「Early 90’sのGOLFかな」と車種を特定するものも。また、車好きで知られるスチャダラパーのBoseも反応し「カブリオレだ」と、その仕様を明かすと、鈴木も「めちゃ調子いいす！」と返信していた。
【写真】「カブリオレだ」とスチャダラパー・Boseが反応したchelmico・鈴木真海子“オシャレすぎる”愛車の全貌
鈴木は、「マイカー」というコメントとともに、運転席に座った自身の写真を投稿。左ハンドルで、クラシカルなインパネやベージュのシートなどが印象的となっている。
この投稿に「革シートめっちゃおしゃれ 真海子さん素敵すぎ」「オシャレすぎます」「かっこいいかわいい」「ドライブ連れてってください」などのコメントが寄せられたほか、「golf2」「Early 90’sのGOLFかな」と車種を特定するものも。また、車好きで知られるスチャダラパーのBoseも反応し「カブリオレだ」と、その仕様を明かすと、鈴木も「めちゃ調子いいす！」と返信していた。