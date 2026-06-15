女優のカン・イェウォンが、目の整形手術の回数を率直に明かし、注目を集めた。

14日に放送されたSBS『アラフォー息子の成長日記』では、カン・イェウォンの日常が公開された。

この日、カン・イェウォンは洗顔を終えた後、フェイスケアに力を入れる様子を見せた。顔の赤みを防ぐために冷却ネックリングを着用したり、顔のむくみを取るためのフェイスパックを使用したりするなど、独自のセルフケア方法を公開した。

ケアに励んでいる最中、2階から誰かが降りてきた。カン・イェウォンと同居しているルームメイトで、新人時代のマネージャーを務め、現在は映画制作会社の代表を務めている21年来の知人だった。

カン・イェウォンを見た知人は、「21年間見てきた顔の中で、今が一番完成度が高い」と話した。これに対し、カン・イェウォンは少し戸惑った様子で「整形の話をしているの？」と聞き返した。すると知人は「今の顔が一番いい」とし、「もう（整形は）やめなさい」と助言した。

さらに知人が「今もこっそり続けているんじゃないの。私が見る限り、（目の整形回数は）10回を超えている」と言うと、カン・イェウォンは「絶対に10回は超えていない。そんなにマメじゃない。（目の整形手術は）7回くらいはしたと思う」と率直に明かした。