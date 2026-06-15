「『ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で戦うぞ』と言っていた」長友佑都が誇示する森保ジャパンの“一体感”「出た選手も、出られない選手も…」【Ｗ杯】
最後まで出番は訪れなかったが、ベンチから仲間を後押しした。
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。
０−１で迎えた57分に中村敬斗の得点で追いついた日本は、64分に勝ち越しを許す。それでも88分、鎌田大地が起死回生の同点弾を記録し、執念で勝点１をもぎ取った。
試合後、最年長の長友佑都がフラッシュインタビューに対応。「最終的に引き分けに持ち込んで、勝点１を取れたのは非常に良かった。日本人の魂を見せられた」と振り返った。
39歳のDFは「『ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で戦うぞ』と言っていたので、声もガラガラ」と明かし、「出た選手も、出られない選手も一つになって戦った結果、こうやって追いついて勝点１を持ってこられた」とチームの結束を強調した。
そのうえで、現在の日本代表が持つ“一体感”にも言及した。
「非常に団結している。ベンチの雰囲気を見れば、そのチームがどんな団結力を持っているのか分かる。今日（の僕たち）を見てもらえれば、レベルの違うベンチの熱さだったと思う」
森保ジャパンは次節、20日にチュニジアと激突する。長友は「局面の対人でバチバチ戦って、魂があふれるパフォーマンスを皆さんに見せたい」と力強く意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。
０−１で迎えた57分に中村敬斗の得点で追いついた日本は、64分に勝ち越しを許す。それでも88分、鎌田大地が起死回生の同点弾を記録し、執念で勝点１をもぎ取った。
試合後、最年長の長友佑都がフラッシュインタビューに対応。「最終的に引き分けに持ち込んで、勝点１を取れたのは非常に良かった。日本人の魂を見せられた」と振り返った。
そのうえで、現在の日本代表が持つ“一体感”にも言及した。
「非常に団結している。ベンチの雰囲気を見れば、そのチームがどんな団結力を持っているのか分かる。今日（の僕たち）を見てもらえれば、レベルの違うベンチの熱さだったと思う」
森保ジャパンは次節、20日にチュニジアと激突する。長友は「局面の対人でバチバチ戦って、魂があふれるパフォーマンスを皆さんに見せたい」と力強く意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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