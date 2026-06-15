「『ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で戦うぞ』と言っていた」長友佑都が誇示する森保ジャパンの“一体感”「出た選手も、出られない選手も…」【Ｗ杯】

「『ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で戦うぞ』と言っていた」長友佑都が誇示する森保ジャパンの“一体感”「出た選手も、出られない選手も…」【Ｗ杯】