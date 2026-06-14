6月14日に阪神競馬場で行われた宝塚記念（G1・芝2200m）のジョッキーカメラ映像が、JRA公式YouTubeチャンネルで公開された。メイショウタバルに騎乗し、史上最年長でのJRA・G1勝利記録を更新した武豊騎手の映像には、レジェンドならではのレース運びと勝利の瞬間が収められており、大きな反響を呼んでいる。

スタート前のゲート内では、相棒へ優しく声をかける場面も。ゲートが開くと内の各馬の様子を確認しながら2番手を確保。逃げるコスモキュランダを見ながら離れた位置でレースを進めた。

向正面からもリズム良く追走を続けると、3コーナー過ぎから徐々に前との差を詰め、坂下付近で先頭へ。直線ではスタンドから大歓声が沸き起こるなか、クロワデュノールの追撃を振り切って先頭でゴール板を駆け抜けた。

宝塚記念連覇を達成したメイショウタバルと武豊騎手

「良い練習になったわ、フランスの」

ゴール入線後には、ダノンデサイルに騎乗した戸崎圭太騎手との会話も収録。レース直前に降った大雨を意識してか、「フランスの良い練習になったわ」とのコメントが飛び出した。

その後、「よーし」と何かを見据えるように、力強く声を発しながらスタンド前へ戻ると、厩舎スタッフと合流。「やったー」と喜びを爆発させる様子も収められていた。

武豊騎手のジョッキーカメラならではの美しい映像に加え、巧みなレース運びや勝利の瞬間が伝わる内容となっており、ファンからは「豊さんでの凱旋門賞制覇は、日本競馬の夢」、「松本会長、おめでとうございます」、「終わった直後に言えるの凄すぎる」、「フランスに向けた気合いに聞こえた」など、多くのコメントが寄せられている。