【新馬/阪神5R】エフフォーリア産駒インカルナータがデビューV…断然人気ダイナマイク敗れる

6月14日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の4番人気、インカルナータ（牡2・栗東・西園翔太）が快勝した。1馬身差の2着にオスカーレイア（牝2・栗東・秋山真一郎）、3着に2番人気のオンユアマークス（牡2・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:48.3（良）。

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1番人気で川田将雅騎乗、ダイナマイク（牡2・栗東・中内田充正）は、4着敗退。

(真ん中)2歳新馬戦・ダイナマイクと川田将雅騎手

2億円ホース、ダイナマイクは4着

坂井瑠星騎乗の4番人気、インカルナータが鮮やかなデビューVを飾った。スタートからスッと先手を奪うと、マイペースのスローに持ち込み主導権を掌握。レースを完全に支配した。直線入口でも後続との差を広げながら先頭をキープ。最後まで脚色は衰えず、そのまま鮮やかに逃げ切った。また、2024年セレクトセールで2億4000万円（税別）の値が付いた注目馬ダイナマイクは単勝1.5倍の断然人気に支持されたものの、上位争いに加われず4着に敗れた。

インカルナータ 1戦1勝

（牡2・栗東・西園翔太）

父：エフフォーリア

母：クッカーニャ

母父：フジキセキ

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム