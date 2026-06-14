『NOBROCK TV』発アイドル・DRAW▲ME、まさかのメジャーデビュー 1500人以上が集まったリリイベでサプライズ発表
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW▲ME（▲＝ハート／読み:ドローミー)が、ソニーミュージックにてメジャーデビューをすることが決定した。レーベルは、YOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するEchoes（読み:エコーズ）に所属する。
【写真】まさかのメジャーデビューを果たしたDRAW▲ME
同グループ初となるCD「素直でごめんね」リリースを記念して本日開催された、東京・ららぽーと立川立飛でのリリースイベント終盤にてサプライズ登場した佐久間宣行によって発表された。メジャー1stシングルは今年の秋頃にリリース予定となる。
イベント会場には1500人以上の観客が集まり、DRAW▲MEはトークコーナーを交えながら「素直でごめんね」「画面越しのきみへ」の2曲を歌唱。「画面越しのきみへ」は振付有りの初めてのパフォーマンスとあって、大盛況にイベントを終えようとした中でのサプライズ発表となった。
DRAW▲MEは、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6人によるアイドルグループ。当初はイベント限定の「一夜限り」の企画だったが、5000枚の会場チケットの即完、配信チケットも7万枚を売り上げるなど大反響を呼び、佐久間Pの意向で継続が決定。事務所や経歴もバラバラな個性派たちが、「もうちょっと見てみたい」と思わせる熱量で活動する、異例のバックボーンを持つグループ。
チャンネルのヘビー視聴者でもある玉屋2060％が書き下ろした「素直でごめんね」「画面越しのきみへ」が収録されたCD「素直でごめんね」は現在全国のCDショップ、オンラインショップにて発売中。
【写真】まさかのメジャーデビューを果たしたDRAW▲ME
同グループ初となるCD「素直でごめんね」リリースを記念して本日開催された、東京・ららぽーと立川立飛でのリリースイベント終盤にてサプライズ登場した佐久間宣行によって発表された。メジャー1stシングルは今年の秋頃にリリース予定となる。
DRAW▲MEは、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6人によるアイドルグループ。当初はイベント限定の「一夜限り」の企画だったが、5000枚の会場チケットの即完、配信チケットも7万枚を売り上げるなど大反響を呼び、佐久間Pの意向で継続が決定。事務所や経歴もバラバラな個性派たちが、「もうちょっと見てみたい」と思わせる熱量で活動する、異例のバックボーンを持つグループ。
チャンネルのヘビー視聴者でもある玉屋2060％が書き下ろした「素直でごめんね」「画面越しのきみへ」が収録されたCD「素直でごめんね」は現在全国のCDショップ、オンラインショップにて発売中。