「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）

阪神はサヨナラ負けで２カード連続の負け越しとなった。同点で迎えた延長十回。この回マウンドに上がった５番手のドリスは先頭の横山に右前打を許すと、１死後、西川の左前打で一、三塁。続く太田は遊ゴロで本塁は許さなかったが、山中に左中間を破るサヨナラ打を浴びた。

打線は初回に森下が１２球団最多となる８個目の死球。さらに佐藤輝の右前打で２死一、二塁の先制機を作ったが、大山が先発・九里のスプリットチェンジを意識させられ、フルカウントからのスライダーで空振り三振に倒れた。

三回１死一、二塁からは森下が止めたバットで一塁内野安打とし満塁。この絶好機で佐藤輝が左犠飛を放ち先制に成功した。佐藤輝はこれでリーグトップを走る４５打点目をマークした。

スコア１−１の同点で迎えた五回２死から、中野がこの日２安打目となる右翼線二塁打。続く森下が左翼線への適時二塁打で勝ち越しに成功した。

先発・西勇は４回５安打１失点。１点リードの四回１死二、三塁のピンチでは西野の打球を前進守備の一塁手・大山が逆シングルで好捕。すかさず本塁送球でタッチアウトとした。ただ、さらに続いた２死一、三塁から杉沢に右前への一時同点のタイムリーを許した。

西勇は古巣・オリックス戦では２０２４年６月１３日に９回６安打無失点で完封勝利を挙げていたが、再現とはならなかった。

五回は、２番手・工藤がこの日最速の１５９キロ直球とカット、スライダーを織り交ぜて六回まで投げきり２回無失点だった。

しかし、七回に１点を奪われ同点に追いつかれた。３連投となる３番手・木下がこの回から登板。先頭打者・杉沢に左翼線二塁打を打たれるなど１死三塁とされると、若月のゴロで二塁手・中野が本塁へ送球したが、間に合わず（記録は野選）追いつかれた。