国内最⼤規模の国際⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）が、6月13日(土)に開催された授賞式にて全78部門の最優秀作品/アーティストを発表した。各賞の受賞作品/アーティストは以下の通り。

主要6部門は最優秀楽曲賞にサカナクション「怪獣」、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLE、最優秀ニュー・アーティスト賞にHANA、最優秀アルバム賞にFujii Kaze『Prema』、Best Global Hit from JapanにXG「HYPNOTIZE」、最優秀アジア楽曲賞にHUNTR/X の「Golden」がそれぞれ輝いている。

本音楽賞のGrand CeremonyはNHKにて生放送され、YouTubeにて全世界配信された（※一部地域を除く）。またLemino、ABEMA、radikoでも生配信が行なわれ、SpotifyやTikTok、X、YouTubeなどでもショートコンテンツの発信が行なわれた。

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 受賞作品/受賞アーティスト 【主要6部門】 ＜最優秀楽曲賞＞

怪獣 ／ サカナクション ＜最優秀アーティスト賞＞

Mrs. GREEN APPLE ＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞

HANA ＜最優秀アルバム賞＞

Prema ／ Fujii Kaze ＜Best Global Hit from Japan＞

HYPNOTIZE ／ XG ＜最優秀アジア楽曲賞＞

【South Korea】Golden ／ HUNTR/X 【楽曲カテゴリー】 ＜最優秀 J-POP 楽曲賞＞

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師 ＜最優秀ロック楽曲賞＞

怪獣 ／ サカナクション ＜最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞

doppelgänger ／ Creepy Nuts ＜最優秀 R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞

Prema ／ Fujii Kaze ＜最優秀オルタナティブ楽曲賞＞

声 ／ ⽺⽂学 ＜最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）＞ Blue Jeans ／ HANA ＜最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞ 好きすぎて滅！ ／ M!LK ＜最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞ とくべチュ、して ／ ＝LOVE ＜最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞＞

僕らの⼝笛 ／ SHOW-WA & MATSURI ＜最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＞

神様のメロディ ／ Kan Sano ＜最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA＞ GALA ／ XG ＜最優秀アニメ楽曲賞＞

怪獣 ／ サカナクション ＜最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞＞

匙ノ咒 ／ r-906 ＜最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞＞ 2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji ＜最優秀バイラル楽曲賞＞

好きすぎて滅！ ／ M!LK ＜最優秀リバイバル楽曲賞＞

イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE ＜最優秀ロングヒット楽曲賞＞

怪獣の花唄 ／ Vaundy ＜Best Japanese Song in Asia＞

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師 ＜Best Japanese Song in Europe＞

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師 ＜Best Japanese Song in North America＞

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師 ＜Best Japanese Song in Latin America＞

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

【海外楽曲カテゴリー】 ＜最優秀海外ポップス楽曲賞＞

Abracadabra ／ Lady Gaga ＜最優秀海外ロック楽曲賞＞

Smash It Like Belushi ／ Green Day ＜最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞

Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator ＜最優秀海外 R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞

CHANEL ／ Tyla ＜最優秀海外オルタナティブ楽曲賞＞

Reliquia ／ ROSALÍA ＜最優秀 K-POP 楽曲賞＞

JUMP ／ BLACKPINK ＜Korean Popular Music 特別賞＞

POWER ／ G-DRAGON ＜Thai Popular Music 特別賞＞

My Heart Follows You ／ YOUNGOHM ＜Indonesian Popular Music 特別賞＞

everything u are ／ Hindia ＜Vietnamese Popular Music 特別賞＞

Bắc Bling ／ Hòa Minzy ＜Philippine Popular Music 特別賞＞

Multo ／ Cut of Joe 【アーティストカテゴリー】 ＜最優秀 J-POP アーティスト賞＞

Mrs. GREEN APPLE ＜最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞＞

サカナクション ＜最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞＞

Creepy Nuts ＜最優秀 R&B／コンテンポラリーアーティスト賞＞

Fujii Kaze ＜最優秀オルタナティブアーティスト賞＞

⽺⽂学 ＜最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）＞

HANA ＜最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞

M!LK ＜最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞

FRUITS ZIPPER ＜最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞＞

ハチ ＜最優秀 K-POP アーティスト賞＞

BTS ＜最優秀 DJ 賞 in association with JDDA＞

\ØU$UK€ \UK1MAT$U 【スペシャルアーティストカテゴリー】 ＜MAJ Timeless Echo＞

山下達郎 ＜演歌・歌謡曲 特別功労賞＞

北島三郎 【アルバムカテゴリー】 ＜最優秀ロングヒットアルバム賞＞

HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze ＜最優秀ジャズアルバム賞＞

OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder ＜最優秀クラシックアルバム賞＞

Joe Hisaishi Conducts ／ 久⽯譲 ＜最優秀サウンドトラックアルバム賞＞

国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦 【ライブカテゴリー】 ＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）＞

Snow Man ＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）＞

Ado 【ライブスタッフカテゴリー】 ＜最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞ Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記 ＜最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞

サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本⽥祐介 ＜最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞

サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々⽊幸⽣, ⼋⽊嘉⼰, 笠 井宏友 ＜ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞

舞台監督 金一 浩司 【クリエイターカテゴリー】 ＜最優秀ミュージックビデオ作品賞＞

サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：⽥中裕介 ＜最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）＞

『国宝』 ／ 原摩利彦 ＜最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）＞

NHK 連続テレビ⼩説『ばけばけ』 ／ ⽜尾憲輔 ＜最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）＞

オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points ＜最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会＞

サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp ＜グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ＞

「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア） ＜学⽣クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学＞

anna’s cradle ／ brooks 【一般投票カテゴリー】 ＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify＞

GOD_i ／ Number_i ＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify＞

Don’t Say You Love Me ／ Jin 【アナログレコードカテゴリー】 ＜最優秀アナログレコード・セールス特別賞＞

SONGS ／ SUGAR BABE 【共創カテゴリー】 ＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND＞

好きすぎて滅！ ／ M!LK ＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND＞

大阪恋しずく ／ 水森かおり ＜リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN＞

櫻坂 46 ＜クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC＞

大森元貴 ＜ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year＞

Rol3ert ＜ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索＞

Mrs. GREEN APPLE ＜ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 powered by 家族アルバム みてね＞

好きすぎて滅！ ／ M!LK

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日(土)

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)

協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構(ジェトロ)(予定)

後援 ：東京都、国際交流基金

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/