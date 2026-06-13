【MAJ2026】Mrs. GREEN APPLE、2年連続最優秀アーティスト賞 16歳の時に組んだバンドで栄冠「報われて嬉しいです」
【モデルプレス＝2026/06/13】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにて最優秀アーティスト賞を受賞した。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
2025年に続き、2年連続の受賞となったミセス。大森元貴は「昨年に続いての最優秀アーティスト賞本当に嬉しく思います」と喜びのコメント。「最近我々はバラエティーを始めたり、粉まみれになったりですね。広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせていただけるようになって、でもたくさんの方に楽しんでもらいたいという思いを元に活動してるわけですけども、全てありがたいんですけども、やっぱり16歳の時に組んだMrs. GREEN APPLE、バンドで、今でもずっと1人で粛々と曲を孤独になりながら作って、みんなと一緒にミセスの曲になってます。報われて嬉しいです。ありがとうございます」と思いをぶつけた。
同賞は、Mrs. GREEN APPLEのほか、Fujii Kaze、HANA、サカナクション、米津玄師がノミネートされていた。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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◆ミセス、最優秀アーティスト賞受賞
2025年に続き、2年連続の受賞となったミセス。大森元貴は「昨年に続いての最優秀アーティスト賞本当に嬉しく思います」と喜びのコメント。「最近我々はバラエティーを始めたり、粉まみれになったりですね。広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせていただけるようになって、でもたくさんの方に楽しんでもらいたいという思いを元に活動してるわけですけども、全てありがたいんですけども、やっぱり16歳の時に組んだMrs. GREEN APPLE、バンドで、今でもずっと1人で粛々と曲を孤独になりながら作って、みんなと一緒にミセスの曲になってます。報われて嬉しいです。ありがとうございます」と思いをぶつけた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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