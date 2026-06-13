お笑いタレント明石家さんま（70）が、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）をしのび、玉緒さんと夫・勝新太郎さんとの思い出を語った。

さんまは、カンテレ「さんまのまんま」に玉緒さんが出演した時に、それまでの女優らしいイメージとは違った「みんなが知っている中村玉緒さんが生まれた」と語った。あまりにも面白かったため、その後TBS「明石家多国籍軍」への出演もオファー。悩んだ末に玉緒さんは出演を引き受けてくれたという。

だが、勝さんは玉緒さんの出演番組を全部チェックしており「奥さんをどう使うのかというので、連絡があったりしながら。それで、一度さんまと会うっていうことで」赤坂の有名な蕎麦屋に呼び出されたと語った。

さんまは「物凄く緊張して。凄いスターや。怖いイメージもあるけど、俺はもうその時やさしい人やなと知っていたから行けてんけども、玉緒さんと勝さんがいてて…」と席に着いたという。

さんまは日本酒が飲めないが、勝さんが「これかけたらおいしいんだ」と蕎麦に日本酒をかけてくれたため、「日本酒が回ってきて、これはあかん…」となった時に、勝さんが「ところでさんま、お前、玉緒を抱けるか？」と聞いてきたという。さんまは「これはテストだなと思って、“はい、抱けます、抱けると思います”」と答えると「そうだよ、そこだよ、共演者っていうのは、そうなんだよ」と言われたという。

さんまは「関係を持たなくても、抱けるほど愛して一緒に番組を作って行くってことなんだよ」と解説したが、その時「玉緒さんは横で“いややわ〜”」と笑っており、勝さんは、さんまの答えを聞くと「じゃあ俺帰るから」と帰ってしまったという。玉緒さんは「今から愛人の家にいきまんねん」と言っていたため「なんちゅう夫婦や」と思ったと振り返った。

玉緒さんは同番組で大人気となり、TBS「さんまのSUPERからくりTV」の出演にもつながったという。

玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1953年に映画デビュー。その後大映に入社し、映画「銭形平次捕物控」シリーズや「赤堂鈴之助」シリーズなどに出演。「ぼんち」などでブルーリボン賞助演女優賞を受賞した。1962年に勝新太郎さんと結婚後は、ドラマやバラエティー番組でも親しまれた。