

M!LK

M!LKが13日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト（グループ／ソロ）を受賞した。

音楽的に創造性、芸術性が優れていると思うボーイズアイドルカルチャーアーティスト（グループ／ソロ）を讃える賞。

メンバーの山中柔太郎は、「信じられない気持ちでいっぱいです。この場を作ってくださったMAJさん、M!LKに関係するすべてのスタッフさん、僕らを輝かせてくれる『み！るきーず』、ファンの方々、全ての方々に感謝を申し上げます。アイドルという職業は本当に素晴らしいもので、たくさんの人を平和にする力があると思っています。日本中をもっともっと元気にできるように精進します」とコメント。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切りひらいていく機会として設立された。