タレントの辻希美（38）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。小学校卒業の際の“将来の夢”を明かす場面があった。

ランチを食べながら、ファンからの質問に答えていく動画を公開。「もし芸能界のお仕事をやってなかったとしたら、どんな仕事をやっていたと思いますか?」という問いに、「全く想像がつかない…でもまともにはなってなかったと思う」と苦笑いしつつ、「将来の夢…私、中1（中学1年生）から働いちゃってるから」と語った。

回答に迷いながらも、「小学校の卒業アルバムに“バレーボール選手になりたい”“モーニング娘。になりたい”っていうのを書いた」と小学校のころの夢を打ち明けた。

スタッフからヘアメークや美容師などの職業が挙げられると、「美容師さんは興味あるかも」と目を輝かせ、最近でも中学2年の次男の髪を自宅で切ったことも明かしていた。

辻は2000年、12歳でモーニング娘。オーディションに合格し、4期生としてデビュー。04年にグループを卒業し、07年に俳優の杉浦太陽と結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空（こあ）さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生した。