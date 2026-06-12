【付録】シルバーカラーがかわいい！ 「BONAVENTURA ハートポーチ＆エコバッグ」が付いてくる『STORY 2026年8月号増刊』は7月1日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『STORY(ストーリィ) 2026年8月号増刊』（光文社）の「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）ハートポーチ＆エコバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
光文社から7月1日に発売される『STORY(ストーリィ) 2026年8月号増刊』（税込1750円）。付録として、「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）ハートポーチ＆エコバッグ」が付いてきます。
人気ブランドBONAVENTURA（ボナベンチュラ）とコラボしたシルバーカラーのハートポーチは、タテ13×ヨコ14.5cmとコンパクトながら存在感抜群のデザイン。雑誌の付録とは思えないブランドクオリティで、小物入れやアクセサリーポーチとして日常使いできるアイテムです。
エコバッグはネイビーカラーで、タテ47cm（持ち手含む）×ヨコ26×マチ11cmの大容量サイズ。普段のお買い物からちょっとしたお出かけまで幅広く活躍してくれます。人気ブランドのロゴ入りバッグがリーズナブルに手に入る、見逃せないセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『STORY(ストーリィ) 2026年8月号増刊』の「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）ハートポーチ＆エコバッグ」が見逃せない！
光文社から7月1日に発売される『STORY(ストーリィ) 2026年8月号増刊』（税込1750円）。付録として、「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）ハートポーチ＆エコバッグ」が付いてきます。
上品なシルバーカラーが美しい！ BONAVENTURAのハートポーチ
人気ブランドBONAVENTURA（ボナベンチュラ）とコラボしたシルバーカラーのハートポーチは、タテ13×ヨコ14.5cmとコンパクトながら存在感抜群のデザイン。雑誌の付録とは思えないブランドクオリティで、小物入れやアクセサリーポーチとして日常使いできるアイテムです。
たっぷり収納できるネイビーのエコバッグもセット
エコバッグはネイビーカラーで、タテ47cm（持ち手含む）×ヨコ26×マチ11cmの大容量サイズ。普段のお買い物からちょっとしたお出かけまで幅広く活躍してくれます。人気ブランドのロゴ入りバッグがリーズナブルに手に入る、見逃せないセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)